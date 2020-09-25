台北捷運非常方便，為了讓雙北民眾搭乘更便利、完善，今年初新北環狀線也正式通車，途中行經板橋、新莊、新店、中和等地點，當時也吸引許多民眾搶先試乘。日前一名網友提到，捷運文湖線跟環狀線討論度高，都擁有較長的轉乘路線，讓他好奇詢問「環狀線跟文湖線哪個比較棒？」。

一名網友在ptt提到，捷運文湖線跟環狀線是大台北地區，討論度最高的2條捷運線，與其餘的藍、紅、綠及橘線不同，擁有較長的轉乘路線，因此經常被拿出來比較，而環狀線是今年初才正式通車，想詢問大家搭乘過後，覺得哪一條線比較優。

環狀線與文湖線經常被拿來比較(示意圖/達志影像)

大多數人認為，環狀線轉乘太麻煩，而且速度與其他線相比也較慢，相較之下，文湖線則比較優，「環狀線到板橋走超久」、「中和到新莊並沒有比較快，幹嘛坐環狀線？」、「環狀線慢到爆炸，轉乘又超爛....到站都看機捷走遠」、「環狀線被板橋那段毀了」。

但也有人幫環狀線解釋，2條線各有優勢，「文湖線班次多，環狀線則是到板橋車站方便，到板橋很方便，高鐵台鐵都適合，文湖線也因為松山機場繞了一下」、「環狀線是地的問題啊！沒地方蓋了。而且本來藍線是打算在漢生東路文化路口那邊蓋站，後來説要離新板橋車站近才改位置，就只能犧牲環狀線板橋站的位置」。