現代人生活忙碌，罐頭、泡麵等即食品，因為料理方便又美味，受到不少民眾青睞，日前就有網友不禁好奇問道「茄汁鯖魚罐頭是不是最強的罐頭？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO今（25日）在PTT「八卦板」PO文指出，「酸酸甜甜的醬汁，還有一塊不小的魚肉，配飯、配麵都超合適，如果算上價錢，茄汁鯖魚罐頭是不是味道跟價錢性價比分數最高的罐頭了？根本大贏所有日本的罐頭！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「自己煮飯時拿來配還不錯」、「鰻魚、鮪魚、鯖魚，罐頭三寶」、「算是萬用的罐頭」、「放豆腐跟高麗菜下去，用小陶鍋一起燉，超爽宵夜」、「沒錯！搭配紅燒鰻，這兩個罐頭超常吃」、「煮湯麵超讚，整罐掉下去都不用調味，賊好吃」、「是，之前還有茄汁大沙丁，可惜現在沒賣了」。

不過也有不少老饕分享自己最愛的罐頭，「辣筍才是」、「蒲燒鰻我可以單吃配飯一周」、「我只能接受辣肉醬罐頭＆土豆麵筋罐頭」、「有一款炭燒鮪魚罐頭才真的好吃，煮煙花女義大利麵」、「我比較喜歡肉醬煮麵」、「麻婆豆腐啦」。