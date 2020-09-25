眼尖的民眾搭乘火車通勤、出遠門，或許會發現到運貨列車的車廂上有一串集合數字、英文和注音符號的「神秘編碼」。今（25日）就有網友拍照PO網發問，只見列車車身上寫著一串「p35BHㄗㄕㄊㄍ」的神祕編號，意外釣出內行人解答，指出那是「國音電碼」分別代表了車種、載重、貨車構造等資訊。

原PO在臉書社團《爆系知識家》PO出一張台鐵列車照片，並PO文問道「運貨列車編號旁邊的ㄗㄕㄊㄍ是什麼意思？」畫面中可見，列車車身上寫著一串「p35BHㄗㄕㄊㄍ」的神祕編號，讓他百思不得其解。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，更有內行人跳出解答，「我媽媽是 60 年代的台鐵人，ㄗ是自備，ㄕㄊ是石斗車的代號，ㄍ是 35 噸。每個國音電碼跟排列位置都有對照到不同車種、類別、定義、噸數等等」、「合起來就是...自備35噸的石頭車廂」。

一名網友也解釋國因電碼的背後原來，直言「那是台鐵所創的『國音電碼』，民國40、50年代因為當時台鐵為了要有效管理車輛調度編組，由於貨車比客車在調度上，重新編組上，與摘掛車廂上較為多變，所以需要國音電碼。當時台鐵員工規定每個人都要會打電報，電報是摩斯電碼，需要翻譯，十分麻煩，於是民國50年，台鐵與日本廠商合作所買的電報機，免去翻譯之苦，而且有些台鐵員工又是日本時代就在台鐵上班，語言調適不來，一方面又要教導員工學會國語注音，於是台鐵用注音來學車種的簡稱，簡單易懂！調度方便又有效率！」