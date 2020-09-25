一年一度的端午佳節，除了烤肉之外，家家戶戶也會吃柚子或是月餅應景，但是月餅種類百百款，也各自有擁護者，不過就有網友好奇「為什麼月餅裡要有蛋黃？」並認為這根本是「邪魔歪道」，貼文一出隨即掀起熱議。
原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「吃了五、六家的月餅，沒有一家是不放蛋黃的！請問月餅裡有蛋黃到底是什麼邪魔歪道？甜點就做甜的很難？一定要這樣不上不下、鹹甜混在一起？月餅就不能好好的像銅鑼燒、豆沙包一樣嗎？到底是誰發明在月餅裡塞鹹蛋黃的？」
貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「同意，月餅裡塞鹹蛋黃的通通都應該槍斃」、「跟粽子塞蛋黃一樣垃圾」、「月餅加蛋黃真的難吃」、「蛋黃噁心派＋1」、「我都把蛋黃挑掉」。
不過不少人卻是一面倒吐槽「沒蛋黃才不是月餅」、「都甜的能吃嗎」、「月餅甜成那樣超膩的！配鹹蛋黃剛好」、「鹹蛋黃好吃啊…普通的水煮蛋蛋黃我反而不吃」、「有蛋黃才好吃」、「沒蛋黃的餅你平常就吃得到了啊，不懂得享受」。
文章來源：PTT/Loveis5566
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