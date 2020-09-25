大陸北京一名張姓男子，日前在網路上訂購了3顆孔雀蛋，還買了孵化器，並按照孵化標準嘗試將其孵化，就在他在精心照顧32天之後總算成功孵出，不料破殼而出的不是孔雀幼仔，而是鴨子寶寶，氣得他暴跳如雷，認為時間和精力全被白白耗費了。

綜合陸媒報導，北京昌平一名張姓男子收到網購的3顆孔雀蛋後，由於其中2顆因為出現破裂無法孵化，賣家得知後也爽快退款。為了孵育僅存的1顆孔雀蛋，他還特意買了孵化器，並且按照孵化標準，精心照顧，不僅進行溫度和濕度的調節，一天還幫孔雀蛋翻身3次，絲毫不敢怠慢。

待孵化32天之後，孔雀蛋的蛋殼總算有了動靜，但是仔細一看裡頭的生物卻讓張男瞬間傻眼了，因為不僅和孔雀完全不像，還是一隻貨真價實的鴨子寶寶，氣得他立刻拍照跟賣家投訴，對方表示應該是當初發貨時搞錯了，願意退款或是重新發貨，但是張男不願接受，他認為自己的時間和精力被白白耗費了，目前雙方仍在協商當中。

消息一出網友全笑翻了，紛紛留言打趣笑說「鬱悶的不是你，而是店家，竟然被你孵出來了」、「養看看吧，說不定是天鵝」、「鴨子也很可愛啦」、「鴨鴨做錯了什麼，鴨鴨也很苦惱想被人愛」、「養著吧，實在不行就給鴨子取個名字叫孔雀」。