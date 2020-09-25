台灣人對於美食十分講究，什麼食物搭配何種醬料最對味，都瞭如指掌，單單一樣食物，也會因為各地區不同而衍生出當地吃法。日前就有網友透露，同事每次吃薯條必加2種醬料，還說是「南部人的吃法」，讓他不禁好奇，「這是真的嗎？薯條沾什麼吃最合嘴？」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO文指出，「同事每次都硬要番茄醬＋糖，沾薯條吃，還說是南部人的吃法？這是真的嗎？薯條沾什麼吃最合嘴？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「哪有分哪裡人的吃法」、「南部人哪有這樣啦」、「他是生活在大糖盛世嗎？」、「這是螞蟻人吃法，跟南不南部人無關」、「這是看藤井樹的小說，因為他本人就是這樣吃的」。

不少內行人也大讚「吃了會上癮」、「砂糖2番茄醬1，完美」、「這樣吃＋1，有口感又甜，超讚」、「番茄醬跟糖要分開，先沾番茄醬再去ㄍㄡˊ糖粉，那才是對味的」、「這樣吃，番茄醬才不會那麼死鹹，比較順口」。

此外，也有許多老饕分享自己最愛的獨特吃法「沾蛋捲冰淇淋吃才是王道」、「薯條泡玉米濃湯好吃」、「麥當勞的薯條去鹽後，沾麥當勞的糖醋醬，天生絕配」、「這我有吃過，但個人認為糖醋醬才是主流」、「這是甜的吃法！還有另一種鹹的吃法是糖醋醬＋胡椒粉，以前在麥當勞打工時同事教的」、「我都用蔥辣粉搖搖薯條」、「我喜歡夾在雙層牛肉吉士堡裡吃」。