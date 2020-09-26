你知道的日本，你不知道的故事

魔鬼藏在細節裡，有趣的故事藏在歷史的縫隙裡

歷史這樣讀才有趣！！！

─ 有沒有搞錯？！武將喝醉酒，叫夫人上場出征？

─ 真的假的？！紅白歌唱大賽和安平時代源平合戰有關係？

─ 酷！！德川家康愛吃抹茶紅豆冰！

─ 喔耶！！日本也有貓奴天皇！

【精彩書摘】

很高興的，因為我從來沒說過「啊，等我寫完三本書，我就要回老家結婚了」或是「這裡就交給我了，你們先走！」之類的話，所以我的第四本書就在這兒與大家見面了。

真的非常感謝東美出版、河景書房、許多廣播節目主持人，以及廣大讀者朋友們的支持，讓我的第一本書《原來如此！日本經典品牌誕生物語》得到博客來人文史地類新書榜第一名、商業理財類第十名的成績，目前已經六刷，第二本書《破解行銷原點》被大學老師選做行銷課程教材，第三本書《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》則得到博客來旅遊類新書榜的第二名，只輸給謝哲青，沒辦法，笑起來很好看的，就是會贏看起來很好笑的啊。

從2009年在《動腦》雜誌以翟南筆名撰寫「日本流行快報」專欄，加上自2018年開始出書到現在，我寫過太多太多有關日本的各種事物，也蒐集查閱了數之不盡的資料，而在這樣的過程當中，三不五時總會出現一些與正在撰寫的事物無關、但卻非常有意思的日本歷史資料，面對這麼多好玩的東西，要怎麼辦呢？很簡單，那就把它寫出來吧！

我在讀高三的時候，歷史老師說過一句讓我至今依然印象深刻的話「歷史課本裡的好玩故事，都在字裡行間空白的地方」，而這本書大概就是這樣的道理：你聽過平安時代的源平合戰，但你知道它跟700多年後NHK每年除夕的紅白歌合戰有什麼關係嗎？你或許看過日本電視時代劇暴坊將軍，但你知道這位將軍曾讓一頭大象花了二個多月，從長崎一路走到江戶城嗎？你知道明治天皇奠都東京，但你知道他同時也舉辦了第一屆(也只有一屆)的全東京喝酒大會嗎？大家都知道日本職棒有許多的傳奇，但你聽過肯德基爺爺的詛咒嗎？

還不只這些呢！你知道第一個日本人好不容易上了太空之後，留名歷史的第一句話有多好玩嗎？1976年發售的泡麵，竟然會跟1600年的關原之戰扯上關係？敵人打來了，我們家的武將卻醉翻了，於是老婆上場代打，她有沒有打贏？還有還有，日本的第一次選美又是什麼樣子？在這本書裡，你將會找到一大堆有趣的答案。

這本書將從神話時代開始，一路帶領你歷經日本的飛鳥、奈良、平安、鎌倉、室町、戰國、江戶、明治、大正、昭和，直到2019年平成時代結束為止，隨著年代的演變，與你一起挖掘歷史課本中的空白之處，找出各個時代最有趣的故事，相信會讓你對於日本歷史有更深一層的認識與感受，而且你會發現，歷史就像是無形的絲縷一般，跨越古今時空，將許多事物給串聯起來，產生了許多的韻味與省思，歷史就是這樣地有趣迷人啊。誠摯地希望你會喜歡這本書，現在就讓我們一起來趟驚奇有趣的日本歷史時空之旅吧。

(本文摘自《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》/東美出版)

【作者簡介】

李仁毅

國內極少數曾完整歷練日商廣告代理商／美商媒體代理商／OOH戶外廣告代理商，上櫃公司行銷副總，還有中國大陸快消飲品行銷總監／冰品連鎖餐飲總經理等職務的專業經理人，以時下流行的說法，就是斜很多、很多槓的跨界工作者。雖然在專業廣告行銷領域已工作近三十年，不過因為從五歲就開始上班，所以現在還是很年輕。（四眼田雞你唬我啊？）

喜歡日本的許多事物，也因興趣使然不小心學會了日文，思考則兼具理性與創意，而在二者相互衝擊下，經常在月圓之夜，會產生想要跑到街上對著月亮汪汪叫的衝動。個性喜歡吐槽講冷笑話，是典型的耍蠢射手座（是說像射手座中耍蠢的那種，不是說射手座全都是耍蠢的，請射手座諸君切勿耍蠢地妄自菲薄）（出版社：這下好了，全世界十二分之一的讀者一下子都被你得罪光了），寫文章時常愛用括弧內的文字來自言自語，還很喜歡引經據典大談冷知識，在《動腦雜誌》以「翟南」筆名撰寫的「日本流行快報」專欄，十年來深受眾多年輕讀者所喜愛。

著有《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》（河景書房）、《原來如此！日本經典品牌誕生物語》（河景書房）、《廣告行銷原來如此!破解行銷原點：只要掌握人心，什麼都可以賣!》（河景書房）。