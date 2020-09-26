熱愛日本歷史的人不能不讀

喜愛聊天磕牙的人不能不知道的歷史趣聞冷知識

暢銷書《原來如此！日本經典品牌誕生物語》作者李仁毅又一歷史奇聞物語趣作。帶著你從神話時代一路經歷日本的飛鳥、奈良、平安、鎌倉、室町、戰國、江戶、明治、大正、昭和，到平成時代，從日本誕生的神話、戰國時代將軍的趣聞，到水手服的問世與少女團體AKB的崛起，正史野史無所不包，挖掘藏在日本歷史夾縫裡的精彩故事，讓你一窺你所不曾見到的日本，聽到你所不曾知道的日本奇聞物語！

【精彩書摘】

從11世紀後半開始，日本將擁有領地或莊園的領主稱為名主，之後隨著名主領地逐漸擴大至數個郡甚至是一個國，這些名主就被稱做大名主，簡稱即為大名。在連年征戰的戰國時代，幾乎每個大名都是戰功彪炳的超強武將，但卻有一個大名被人們叫做「戰國最弱大名」，又同時擁有「常陸國的不死鳥」稱號，這號人物是誰呢？讓我們來看看戰國大名小田氏治，還有他的老家小田城的故事。

1534年，小田氏治出生於常陸國(茨城縣)的小田城，父親是城主小田政治。小田家自鎌倉時代初期就是關東的望族，並在小田政治這一代達到最高峰，但隨著小田政治於1548年去世、15歲的氏治接任家督之後，事情就開始變得不好玩了。1556年，南方的下總國(千葉縣)大名結城政勝來襲，打敗仗的氏治第一次把大本營小田城給搞丟，之後趁著守城兵寡之際奪回小田城。接著1557年，換成大名佐竹義昭打來，然後氏治第二次搞丟小田城，一樣又是趁著守城兵寡之際搶回來，在隔年佐竹義昭又來了，氏治第三次搞丟小田城，直到1559年才由家臣菅谷政貞奪回。

1564年，又有人來打小田城了，但這次來的可是被人稱作軍神的越後國(新潟縣)大名上杉謙信啊，當最強遇上最弱時，小田城第四次被搞丟也算是理所當然，但氏治依樣畫葫蘆，再次趁著守城兵寡之際搶回了小田城，只是僅僅過了三個月，小田城又被佐竹義昭再度出兵攻下，第五次被搞丟，這次氏治趁著隔年初佐竹義昭去世之際搶回小田城，上杉謙信覺得這是趁人之危的卑鄙行徑，就在1566年協同佐竹義昭之子、人稱鬼義重的佐竹義重共同率兵攻打，小田城第六次被搞丟了，(欸，他是習慣了嗎？)氏治直到1568年向謙信降服之後，才得以重回小田城。

1569年，佐竹家武將真壁氏幹與太田資正聯手夾擊攻下小田城，小田城第七次被搞丟，之後在氏治家臣菅谷政貞的奮戰下，小田城又重回氏治懷抱。小田城每年除夕夜都有飲酒狂歡的慣例，但是在1573年新年一大清早，佐竹家武將太田資正趁著城內醉到翻之際率兵攻打小田城，小田城第八次被搞丟，氏治這次表現不錯，馬上搶回小田城，只是過沒多久，在佐竹義重與太田資正的聯合攻打下，小田城奇蹟般地第九次被搞丟(其實氏治還能一直活著才真的是奇蹟吧)，然後氏治就再也沒搞丟過小田城了，因為他再也無法搶回小田城。

氏治之後在1583年降服於佐竹義重，1590年時出兵想要搶回老家小田城未果，反被豐臣秀吉將他的領地全數沒收，小田一族自此喪失了大名身分，但幸好他的女兒阿駒嫁給結城秀康(德川家康次子，先送給豐臣秀吉當養子，後來又成為結城晴朝婿養子)當側室，氏治得以安然在1601年善終，享年68歲。回頭想想，氏治雖然屢戰屢敗，卻每次都能夠再度站起(最後一次除外)，難怪會被稱為不死鳥，就算他真的很不會打仗(可是很會搞丟小田城也很會逃跑)，但他仍以超高的人望，持續獲得家臣與領民全力支持，而得以在戰國亂世存活，換個角度來看，他或許也是最強的喔。

(本文摘自《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》/東美出版)

【作者簡介】

李仁毅

國內極少數曾完整歷練日商廣告代理商／美商媒體代理商／OOH戶外廣告代理商，上櫃公司行銷副總，還有中國大陸快消飲品行銷總監／冰品連鎖餐飲總經理等職務的專業經理人，以時下流行的說法，就是斜很多、很多槓的跨界工作者。雖然在專業廣告行銷領域已工作近三十年，不過因為從五歲就開始上班，所以現在還是很年輕。（四眼田雞你唬我啊？）

喜歡日本的許多事物，也因興趣使然不小心學會了日文，思考則兼具理性與創意，而在二者相互衝擊下，經常在月圓之夜，會產生想要跑到街上對著月亮汪汪叫的衝動。個性喜歡吐槽講冷笑話，是典型的耍蠢射手座（是說像射手座中耍蠢的那種，不是說射手座全都是耍蠢的，請射手座諸君切勿耍蠢地妄自菲薄）（出版社：這下好了，全世界十二分之一的讀者一下子都被你得罪光了），寫文章時常愛用括弧內的文字來自言自語，還很喜歡引經據典大談冷知識，在《動腦雜誌》以「翟南」筆名撰寫的「日本流行快報」專欄，十年來深受眾多年輕讀者所喜愛。

著有《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》（河景書房）、《原來如此！日本經典品牌誕生物語》（河景書房）、《廣告行銷原來如此!破解行銷原點：只要掌握人心，什麼都可以賣!》（河景書房）。