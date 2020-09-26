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本書適讀對象：

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【精彩書摘】

1945年8月15日星期三，日正當中的中午十二點整，絕大多數的日本人在這一刻透過收音機首次聽到天皇本人的聲音，告訴他們戰爭終於結束了，而日本是戰敗的那一方。之後盟軍於8月28日從橫濱登陸日本，並成立同盟國軍最高司令官總司令部，簡稱GHQ。而就在日本宣佈投降後僅四個半月、這悲慘一年的最後一天除夕夜(日本在1873年明治天皇改曆為陽曆後，除夕夜變成12月31日)，從晚上10點半起到十二點之間，同一台收音機裡傳來的，卻是悠揚的樂曲與歌聲。

廣島出身的近藤積從日本大學畢業後，於1940年進入日本放送協會(NHK)擔任音樂節目製作人。1945年底，近藤積想要製作一個符合戰後新時代的歌唱音樂節目，好讓民眾能在除夕夜對這悲慘的一年說再見，迎向嶄新的未來，於是他以中學時在劍道隊分紅白二隊相互對戰為靈感，將女藝人編為紅隊，男藝人編為白隊，然後讓二隊進行對抗。近藤積將這全新型態的節目命名為「紅白音樂合戰」，並將企劃提交GHQ送審，沒想到GHQ說「身為戰敗之國，還想要合什麼戰啊？」近藤積只好將名稱改為「紅白音樂試合」以通過審核，試合就是日文比賽的意思。

這裡讓我先跳出來一下，講講為何在日本像是劍道比賽啦，小學運動會比賽等等的各類兩方競賽，都常使用紅色和白色來相互區隔，這就得溯源至紅白音樂試合之前七百多年，在西元1180年至1185年間日本所發生的大戰：源平合戰講起。

源氏和平氏都是系出天皇的氏族，在平安時代末期，平氏的平清盛權傾天下，專擅作為終於引發源氏舉兵反抗，雙方展開大戰。在這場大戰中，平氏軍所舉的旗幟是紅旗上有個金色日丸，而源氏軍的旗幟則是白旗上有個紅色日丸，雙方各舉紅白旗對陣廝殺，據說這就是紅白對抗的由來，而這場史上首次的紅白合戰，最終由白隊獲得勝利，平氏政權滅亡，源氏則建立了日本第一個幕府：鎌倉幕府。

但話說回來，平氏與源氏又為何要選用紅色與白色呢？這理由就眾說紛紜了，下面是比較有趣的一種說法：當時權掌朝政的平氏可說非富即貴，並與中國大宋有密切的貿易往來，他們受到中國文化的強烈影響，認為紅色是代表正統與尊貴的象徵。反之，當時的源氏是位處關東的窮武士，他們以純潔無瑕的白色來宣示自己對主君的忠誠，此外白布既樸素又便宜，也比較合窮武士的口味。

回到原題。1945年紅白音樂試合播出之後大受好評，但並沒有在隔年繼續舉辦，原因說穿了也很簡單，純粹只是因為當時的人還沒有「啊！讓我們在每年除夕夜都來搞個例行節目吧」的概念。1951年，無法忘懷當年盛況的製作團隊再次讓紅白復活，這次終於叫做「紅白歌合戰」，並開始當作年度例行廣播節目，但都在1月初播出。1953年12月31日起，紅白成為NHK每年除夕晚上的固定節目，也從這時開始進行電視放送，之後紅白就一直延續到今天，從沒有任何一年中斷過。

(本文摘自《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》/東美出版)

【作者簡介】

李仁毅

國內極少數曾完整歷練日商廣告代理商／美商媒體代理商／OOH戶外廣告代理商，上櫃公司行銷副總，還有中國大陸快消飲品行銷總監／冰品連鎖餐飲總經理等職務的專業經理人，以時下流行的說法，就是斜很多、很多槓的跨界工作者。雖然在專業廣告行銷領域已工作近三十年，不過因為從五歲就開始上班，所以現在還是很年輕。（四眼田雞你唬我啊？）

喜歡日本的許多事物，也因興趣使然不小心學會了日文，思考則兼具理性與創意，而在二者相互衝擊下，經常在月圓之夜，會產生想要跑到街上對著月亮汪汪叫的衝動。個性喜歡吐槽講冷笑話，是典型的耍蠢射手座（是說像射手座中耍蠢的那種，不是說射手座全都是耍蠢的，請射手座諸君切勿耍蠢地妄自菲薄）（出版社：這下好了，全世界十二分之一的讀者一下子都被你得罪光了），寫文章時常愛用括弧內的文字來自言自語，還很喜歡引經據典大談冷知識，在《動腦雜誌》以「翟南」筆名撰寫的「日本流行快報」專欄，十年來深受眾多年輕讀者所喜愛。

著有《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》（河景書房）、《原來如此！日本經典品牌誕生物語》（河景書房）、《廣告行銷原來如此!破解行銷原點：只要掌握人心，什麼都可以賣!》（河景書房）。