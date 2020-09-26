水族館也會搞錯！日本鹿兒島市的鹿兒島水族館（いおワールドかごしま水族館），自從開館後，在黑潮大水槽內飼養及達尖犁頭鰩，如今已展出20年，豈料近日有研究人員發現，牠的外型似乎有些不對勁，趕緊拿標本進行比對，才發現牠是瀕臨絕種的新品種。

根據《NHK》報導，這一隻被水族館當及達尖犁頭鰩飼養的魚，從開館至今展出已20年，高知縣「黑潮生物研究所」研究員在3年前，發現牠的外型似乎有異，因此將其與標本進行比對，才驚覺鹿兒島水族館內飼養的生物，並非是及達尖犁頭鰩，而是新物種。

研究員表示，新物種與及達尖犁頭鰩外型有些微差異，其三角形區域是圓形的，而且左右胸鰭上有黑點，身體下方則呈現純白色，由於從內側看像是妖怪戴著三角布，因此被命名為「モノノケトンガリサカタザメ（暫譯：妖怪及達尖犁頭鰩）」。

而這是近10年來首次在日本發現的新物種，相關資料被發表於日本魚類科學學會的國際學術期刊上。而鹿兒島水族館展示課主任吉田明彥表示，對於研究結果非常吃驚，因為館內的新魚特徵與及達尖犁頭鰩幾乎一樣，如今才知道自己在協助繁殖的生物是新品種，黑潮生物研究所研究員慶田圭太指出，新物種的發現意義重大，這類魚極為罕見，恐怕有滅絕危險。