㺢㹢狓（注音：ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ ㄆㄧˊ）僅分布於非洲剛果，又被稱為「非洲獨角獸」，由於身上同樣擁有相間黑白條紋，看起來像是一匹斑馬，但實際上，牠是長頸鹿唯一尚未滅絕的近親，倫敦動物園內一隻名為「Oni」的㺢㹢狓，去年懷孕了，讓園內所有人都非常開心。

㺢㹢狓性格非常膽小，僅分布於非洲剛果東部和北部密集的熱帶雨林中，因此直到1901年，才在非洲薩伊森林被發現，對於牠的野生習性所知甚少，粗估野外數量剩2.5萬左右，不過牠前肢毛色為棕色，但後肢則有黑白交替條紋，因此曾被懷疑是長頸鹿與斑馬交配所生。

Inside London Zoo during lockdown as rare ‘African Unicorn’ prepares to give birth https://t.co/6seUZbEoGl — The Sun (@TheSun) September 23, 2020

但㺢㹢狓其實並非斑馬的近親，而是與長頸鹿有親緣關係，生物學家甚至認為，長頸鹿的祖先在脖子未變長前，模樣與㺢㹢狓相似，而他們屬晝行性動物，通常都是單身，唯有交配時才會碰到一起，懷孕期為421至457日，每次只生一胎。

在倫敦動物園(London Zoo)就幸運飼養3隻，其中一隻6歲的「Oni」還懷孕了，保育員吉瑪（Gemma Metcalf）表示，「去年8月發現牠懷孕後，我感到非常興奮，但隨著日子鄰近分娩期，焦慮感也逐漸蔓延開來，擔心會發生任何差錯或閃失」。

保育員與獸醫團隊合作，定期用超音波監控胎兒，並收集各項重要數據，提供給其他的動物園，表示「見到㺢㹢狓寶寶，真的開心到讓人難以置信」，而他們還拍下胎動，更準備裝有薄荷葉、嫩洋甘藍菜等的籃子，慶祝㺢㹢狓寶寶出生，不過由於受到疫情影響，動物園於今年3月21日起暫停開放，因此製作紀錄片《London Zoo: An Extraordinary Year》，介紹園區內的明星動物。