8400年前竟有狗陪葬！瑞典考古學家在南部瑟爾沃斯堡（Solvesborg），一個石器時代遺址墓地中，發現了一條狗的骨骸，且可追溯至8400年前，保存的相當完整，推測牠應該是主人的陪葬品，而這是瑞典考古界首次發現陪葬狗的遺骸，可說是獨一無二的發現。

Man's best friend throughout all of history ❤️ 由 Daily Mail 發佈於 2020年9月25日 星期五

綜合外媒報導，陪葬犬的墓葬位於鄰近海的石器古代村莊內，考古學家從2015年就開始挖掘，布萊金厄（Blekinge）博物館的骨科醫生馬格內爾（Ola Magnell）表示，埋在土中的狗骨骸保存非常完整，「且埋在石器時代聚居區中間，這項發現堪稱獨一無二」。

而博物館項目負責人佩爾森（Carl Persson）透露，狗的骨骸屬古代靈緹犬種，體格比現代品種還強壯，推測海平面在8200年前迅速上升，使地面被大量沙泥湧入掩埋，助於保護此區域，犬隻骸骨才得以保持完好，也成為考古重要的地區。

佩爾森認為，狗是主人的陪葬品，當時在世的人常將有價值、跟死者有感情羈絆的物品，與亡者一起埋入墓穴中，這一發現讓民眾與曾居住在此的古人更親近，陪葬狗的禮儀也說明，幾千年前的人們，無論悲傷與失落的感覺與如今相似，石器時代的人已對狗有不捨的感情。

目前狗骨骸還未從土中移出，仍保留在原地，未來計畫將其帶至布萊金厄博物館研究，地方文物部門和考古學家持續進行考古發掘，認為該地區早在石器時代，就曾有獵人居住，一旦考古工作完成後，預計將在墓地上建造住宅社區。