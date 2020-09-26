日本街頭有許多「自動販賣機」，不同於台灣販售飲料、零食，甚至還有賣冰淇淋、拉麵及日用品等，因此販賣機也變成他們生活不可少的存在。日本一名網友先前投錢進販賣機，豈料錢卻投不進去，於是彎腰查看，只見裡面有一雙眼睛怒視著他。

日本網友@potetodaze1129p透露，當天他在家裡工作，忙到一半覺得口很渴，於是走到附近的自動販賣機，打算投幣買飲料，豈料卻發現錢投不進去，讓他查覺到不對勁，甚至感覺有視線正在看著他，因此便從投幣孔看進去。

意外發現裡面竟有一雙眼睛，惡狠狠的盯著他看，才發現投幣孔內躲了一隻青蛙，由於無法投幣，再加上擔心青蛙出不來，因此便嘗試硬塞入錢幣刺激牠，而零錢一落到青蛙身上，牠馬上被嚇到趕緊出來，成功救出青蛙

@potetodaze1129p提到「在鄉下經常能在自動販賣機上看到青蛙，但從沒有在投幣口裡過」，並將此事分享於推特，寫下「當你望向深淵時，深淵的牠也可能正在望著你」。照片獲得10萬人按讚，許多人表示「牠到底是怎麼進去的啊？」、「在自動販賣機中，感受人類世界的青蛙」、「青蛙可能在求助：誰來救救我啊」。