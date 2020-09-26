狗狗也愛偷看妹仔！新北市有一名狗飼主，養了一隻法鬥犬，日前送牠至寵物美容店洗澡，洗完後被放在玻璃窗前等待接送，主人便在店外觀察牠的反應，豈料竟抓包愛犬偷看妹的模樣，露出「豬哥臉」不斷傻笑，沒想到一看到主人臉秒垮掉，模樣非常可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 My Name is豆哥🍖（@douge921）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 6:22 張貼

飼主養了一隻法鬥犬，名為「豆哥」，最近剛滿1歲，個性非常叛逆，總總行徑總是讓主人哭笑不得，日前他將「豆哥」送至寵物美容店洗澡，洗完後被放置於門口的玻璃窗前等候，而當時主人也剛好抵達店附近，原本想觀察愛犬的反應，意外拍下牠偷看妹的模樣。

在 Instagram 查看這則貼文 My Name is豆哥🍖（@douge921）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 16 日 下午 11:23 張貼

只見當時有女生路過，「豆哥」馬上扭頭定睛狂盯，甚至隨著妹仔而轉動頭部，還露出心滿意足的表情，模樣非常萌，看起來好像是一個「癡漢」，豈料下一秒牠發現主人後，臉竟馬上垮掉，讓主人氣得直呼「臭小子！看到妹子笑得合不攏嘴，一轉頭看到我們好像看到鬼一樣，臉直接垮掉！」。

在 Instagram 查看這則貼文 My Name is豆哥🍖（@douge921）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 31 日 上午 2:29 張貼

不少網友笑翻表示「要繼續看妹仔，還不想回家啦」、「看到男生就結屎臉」、「被發現的臉」、「好現實的豬哥…」、「那個眼神色瞇瞇的」。飼主也為「豆哥」創IG帳號「douge921」，經常分享牠的日常，「豆哥」經常累到後仰呼呼大睡，肚子全被看光光，融化一票粉絲。