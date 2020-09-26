為了用路人安全，不少交通標誌和標線也因應而生，不過日前就有網友透露，在路上看見一個陌生標線，尤其是一整塊鮮黃色方塊，占據整個車道，讓人百思不得其解。貼文一出隨即掀起網友熱議，並意外釣出內行人曝光背後真相。

原PO今（26日）在PTT「八卦板」以「這標線是什麼意思」為題，上傳一張照片，畫面中可見，柏油路上被塗了一整塊鮮黃色方塊，方塊底部還畫上3條菱形線，範圍占據整個單行道。讓原PO不禁好奇「以前好像沒看過這玩意，是新設置的標線嗎？是什麼？單行道的意思？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人也被這特殊標線給看傻了，紛紛祭出五花八門的創意答案「氮氣加速帶啊」、「踩到會加速個幾秒的樣子」、「叫你油門踩到底的意思」、「加速吃金幣」、「提醒減速慢行吧？大概那個路口常出車禍」、「鋼彈的彈射艙指引標誌啊」、「加速啊！沒玩過賽車遊戲？」、「這下雨我看機車一定摔」、「好大一片油漆區喔，下雨天等著雷殘」。

對此就有內行人解答，這個特殊標線是2020台灣設計展《Check in 新竹人－來風》的作品之一，作品想傳達的意義在於讓汽機車駕駛人透過色塊設計的刺激，在行經路口行人穿越線時能減慢速度，禮讓行人。