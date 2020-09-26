吃到飽餐廳因為菜色多樣，價格實惠，是不少民眾聚會首選，不過日前就有網友不禁好奇，「現在飯店吃到飽是不是真的沒辦法吃回本？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO今（26日）在PTT「八卦板」PO文指出，現在的飯店吃到飽動輒千元上下，前幾次去吃都抱持著想吃回本的心態，所以狂撈高級食材，大吃特吃，但是即便心靈上獲得滿足，胃卻受苦了，回去實際估算後發現，無論吃多少食材，實際上怎麼吃都吃不回本，因此後來他的心態也逐漸改變，覺得吃得開心就好。

但他也不禁懷疑，是否自己的估算方式有誤，實際上還是有可能吃回本？並好奇問道「飯店吃到飽是不是真的不可能吃回本啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「餐廳一次都購買好幾噸的冷凍肉，價格很便宜的」、「東西大量叫，便宜得半死，怎麼可能回本」、「一般是海鮮成本較高，其次是牛羊豬雞肉，吃澱粉喝汽水的，商家最歡迎了」、「以前只要花500元，但現在的人願意花1000元去吃；薪水不漲，但大家的消費力成長，物價當然就一直漲」、「人生苦短，美食當前，多花一些錢也沒關係的啦」。

不過也有人直言，「我都用單點價來算」、「看你是要算食材真正的成本，還是去其他單點店的售價啊。冰淇淋用便利商店的價格算，一定吃得回本啊」、「場地費要算進去，還有服務生，不是光吃，還有氣氛裝潢之類的」。