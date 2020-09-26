地雷因為造價便宜，殺傷力大，受到不少國家喜愛，進而廣設地雷，因此對於戰亂國家而言，該如何排除地雷，一直都是十分棘手的問題。現年7歲的非洲巨鼠Magawa，在柬埔寨的地雷清除工作中表現相當出色，至今已嗅出39枚地雷及28枚未爆彈，獲得英國獸醫慈善協會（PDSA）頒發「動物勇氣獎」金牌（PDSA Gold Medal），是歷年來30隻得獎動物中的首位老鼠。

根據《BBC》報導，非洲政府組織「APOPO」自1990年以來，致力訓練非洲巨鼠成為排除地雷的英雄，藉由分辨地雷的化學物質，進行有效率的排雷，一旦發現地雷，就會出聲警告在場的所有人員。

據悉，柬埔寨粗估尚有逾600萬顆地雷尚未排除，1975年至1998年期間，這些地雷造成了64000多人的傷亡。然而身長70公分、體重約1.2公斤的Magawa，能夠在短短20分鐘內就搜尋完網球場大小的土地範圍，對比人類攜帶金屬探測器親自排雷的話，則必須耗時1至4天，訓練有素的Magawa在這項艱鉅的排雷任務中，顯然效率有佳，功不可沒。

APOPO指出，截至目前為止，還沒有發生過任何非洲巨鼠的事故，因為牠們太輕了，不會觸發地雷。Apopo執行長考克斯（Christophe Cox）表示，Magawa每天只工作半小時，且屆臨退休，牠在巨鼠生涯中貢獻良多，獲得動物勇氣勳章對組織而言是一項至高榮耀，但對於柬埔寨和地球上所有飽受地雷之苦的人民來說，意義也十分重大。