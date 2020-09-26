2020金鐘獎（金鐘55）頒獎典禮今（26日）晚於國父紀念館舉行，對此，就有網友不禁好奇「金鐘獎的獎座是純金的嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後真相。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，「每個大型比賽冠軍獎座幾乎是純金的，那我們金鐘獎那麼多獎項，都用純金的，成本應該很高吧？根據台灣老闆的思維，換成電鍍的是不是便宜又好看？有沒有真的接觸過的人來說說到底是不是塑膠做的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「怎不問艾美獎」、「奧運金牌都不金牌了…小小典禮…」、「奧運金牌好像有含金，主辦單位財力差太多了，拿奧運金牌的都會拍一張咬金牌的照片」、「獎座是象徵，獎金才是真的」。

不過也有內行人點出真相，直言「哪來這麼多純金！你想想，這麼多個」、「鍍金就不錯了！你看他們抱起來的重量也知道很輕」、「奧運金牌裡面是92.5％純銀，外面鍍金；銀牌是加7.5％銅。奧斯卡小金人、NBA 獎盃、雷米金盃，也都是其他材質鍍金，以奧斯卡小金人為例，重量是3.9公斤，如果相同體積都以純金打造，會重達9.3公斤，要領獎還得要搬得動才行」。