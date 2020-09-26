現代人生活苦悶，喜歡養寵物療癒身心，除了貓狗之外，冷血動物中，寵物蛇也受到不少人喜愛。國外一名女網友瑪菈（Mara）經常在社群影音平台上，分享寵物蛇的生活趣事，日前她乾脆直接幫家中大白蛇史波克（Spook）戴上可愛的「菇菇帽」遮陽，畫面曝光讓牠瞬間霸氣盡失，一秒萌化，網友也全笑翻了！

瑪菈日前在TikTok帳號「@psychara_」分享大白蛇史波克的萌照，只見她將菇菇帽強制套在史波克頭上，讓史波克一秒萌化，遠看貌似在遮陽，近看可以明顯感受到史波克一臉遲疑，就像是在抱怨飼主「妳有問過本蛇的意見嗎？」

瑪菈透露，當下拍攝影片時，正好有3位路人經過，即便他們原先對蛇感到懼怕，但也禁不住被史波克滑稽的遮陽帽扮相給逗樂了，紛紛湊上前去和史波克互動，並且克服了恐懼。

有趣的是，除了史波克之外，瑪菈家中的另一隻蛇也加入戰局比萌。畫面曝光後，網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這個蛇蛇我可以」、「我就怕熱，帶個傘出門怎麼了嗎」、「蛇蛇一臉厭世」、「蛇蛇心裡苦，蛇蛇不說」。