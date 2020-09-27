男女之間該怎麼付錢一直都是十分熱門的討論話題。對此，一名男網友就在PTT抱怨，表示日前和交友軟體上認識的女生約吃飯，沒想到最後高達8000元的餐費，對方非但沒有要幫忙付的意思，還在旁邊嗨喊「物超所值」，讓他忍不住生氣直呼「台女結帳新招？」

一名男網友日前在PTT八卦板以標題「不AA的台女結帳新招？」發文，表示日前他跟交友軟體上面認識的女生約出去吃飯。對方選了一家有專人幫忙烤肉的單點燒烤店，光是和牛組合5片就要價約3280元，十分奢華，但對方卻在吃飯過程中一直大讚「好便宜」。

最後結帳時，女網友跟著他一起走到櫃檯，讓他誤以為對方想要AA制付款，沒想到該女只是拿手機秀出一張整桌肉片的照片給他看並嗨喊：「上次我朋友來吃，她覺得超便宜，物超所值，物超所值。」接著就開門走出去外面划手機。原PO只好硬著頭皮將高達8415元的帳單付清。

結完帳後該女還繼續追問原PO：「是不是物超所值，對吧？」然後在門口小聊一下就各自分別，讓原PO傻眼直呼：「如果她一開始展現不好意思讓我付，我還覺得心甘情願，但一直強調物超所值，這是不AA的台女新招還是舊招阿？」最後還幽默表示：「目前她是還沒封鎖我啦，難道下次換我約她去吃更高級的壽司，再用尿盾對付回去？」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言表示「你經驗居然淺到連這種老招都還要付學費嗎」、「你也太盤了吧」、「沒有下次了啦，她不會再回你了」、「她的意思應該是你能跟她吃飯根本物超所值...」、「第一次就吃到8000的台女也不用追了就是個賠錢貨」。