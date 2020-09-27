近幾年外送平台興起，只要動動手指就能在家裡享用熱騰騰的美食，但如果你的餐點遇到這種狀況，會怎麼做？一名女網友日前點了外送，抵達時卻發現湯汁全都漏出，外送員也緊張的表示她會賠償，沒想到原PO非但沒有生氣，超暖心的舉動讓眾人讚爆。

一名外送員因為餐點外漏十分緊張，沒想到消費者的反應竟超暖。(圖/原PO授權提供)

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示昨（26）天晚上點了一碗麵跟一碗冰，但外送員抵達之後卻遲遲不肯進來。一段時間後，外送員才神色慌張地進入她店裡，先將冰品交給她，再緩緩舉起另一手的湯麵，她才看見湯麵的湯汁疑似因為紙碗破掉全都漏出。

外送員則一邊比手劃腳，一邊打字說「抱歉，我賠你」，原PO這才意識到對方是聾啞人士。因為不是很餓，東西也還能吃，最重要的是覺得「聾啞人士找工作不易，何況她一開始就勇於認錯承擔，想給她鼓勵吧」所以最後還是付了總額185元給她，看到對方一直用大拇指跟她說謝謝，讓原PO開心說道「我一直笑著用唇語說沒關係，希望她可以加油吧，況且我還有雪花冰可以吃。」

文章曝光後掀起熱議，短短幾小時內就吸引2萬人按讚，不少網友紛紛留言「謝謝你，讓這世界溫暖了起來」、「版主人好讚，外送員勇於認錯也很棒」、「版主人好讚，外送員勇於認錯也很棒」、「謝謝你的善良」、「希望社會可以這麼多善良的人」、「好感動好久，沒有這種溫馨的故事啦...好人會有好報的！！！」