不少公司的人資會透過網路人力銀行來招募人才，不過有名網友卻在半夜被某公司人資的來電吵醒，而且還是超久以前投的履歷，讓她忍不住生氣直呼「是當每個人都會熬夜？」文章PO出後引起熱烈討論。

一名女網友在論壇Dcard發文，表示日前凌晨12點多突然被手機震動聲吵醒，沒想到一看來電顯示，竟發現是一間公司的人資透過人力銀行APP打電話給她，而且還是超久以前投的履歷，讓她忍不住生氣直呼「好久之前投的履歷現在才回覆，還挑在大半夜，是當每個人都會熬夜？這工作也不是大夜班，是日班欸。」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「個人覺得半夜打電話滿沒禮貌的，吵人休息」、「接起來第一句話：請問你知道現在幾點了嗎？」、「沒接到也好，如果進去了，休息時間都會被手機綁架！」、「我還接過一年前投履歷+面試過的公司問我要不要去上班」。

還有網友指出「我覺得那種很晚打電話，或是馬上要妳去面試不另約時間的，通常都是屎缺，難怪會急著找人」、「很多獵頭或人資也是半夜面試的，至少我聽過滿多，甚至工程師淩晨一兩點一邊修設備一邊電話面試」、「這絕對屎缺 過來人經驗」、「這屎缺屎到，公司連人資都加班」。