位於東京新宿的歌舞伎町是日本數一數二的歡樂街（紅燈區），在這裡開設了許多的聲色場所，還有居酒屋餐廳和電影院等，在街邊看見有公關拉客或是有人在街頭打架，似乎都不太會感到意外，但最近有日本網友竟在這裡看見「2隻巨鼠互毆」的場面，讓大家全都傻了眼。

這名網友「@Mio20200912」在推特上分享了4張照片，並指出自己最近某天的深夜2點左右，經過歌舞伎町的街道時，卻突然看見2隻體型巨大的老鼠大駕的場景，從照片中可以發現，這2隻老鼠就站在某個店家外的白色垃圾袋和紙箱前面，利用2隻後腿站立起來互毆。

推主透露，他當下雖然一度懷疑自己的眼睛是不是看錯了，但反覆確認這2隻老鼠確實正在打架，而且還一邊發出激烈的吼叫聲，一邊推搡著對方，存在感非常強烈。

網友們看見照片後也都覺得非常驚人，紛紛留言：「比想像中還要大隻，所以嚇到了」、「跟旁邊的腳踏車一對比，就可以知道牠們到底有多大隻」、「這是一條連老鼠都會打架的街道」、「看起來就像歌舞伎町的醉漢在打架」、「當你以為是客人們在吵架時，主角其實是2隻老鼠！」，甚至還有網友開啟了P圖大戰，為這2隻老鼠的戰鬥增添一絲戲劇性的搞笑效果。