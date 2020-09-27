從小就常聽長輩說「路邊的紅包不要亂撿」，不然一不小心就有可能碰上「冥婚」，莫名成為「鬼夫」或「鬼妻」！一名女網友日前在提款機旁邊就發現一個紅包袋，打開發現裡面還有200元和某人的指甲，嚇得立刻向爸爸求助，好在最後事情也圓滿解決了。

一名女網友日前在臉書社團「靈異公社」發文，表示她某天到銀行ATM去領錢，突然注意到旁邊有一個折成4折的紅包袋，忍不住伸手去拿。打開來看到有200元現鈔，但仔細檢查後卻發現裡面還裝有一些指甲，嚇得她趕緊放回原處，馬上離開現場。

但詭異的情況讓她越想越害怕，只好打電話向爸爸求救，沒想爸爸聽了竟然淡定表示「來免驚免驚這沒有什麼，這叫『換運』，不管你有沒有把紅包帶回來都沒有關係，妳現在拿20元銅板添進去紅包袋裡，再把把紅包丟進垃圾桶不要再給其他人撿到」原PO這才鬆了一口氣，馬上照辦，但事後還是忍不住直呼「嚇死我了我還以為是冥婚欸」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「老爸很內行吶...」、「我阿姨有撿過裡面有指甲跟頭髮的～沒多久就過世了！過世後聽她兒子說才知道她撿到紅包的事」、「如果是冥婚你才逃不了咧」、「我覺得很缺德捏～自己運不好，要別人替你受…」、「還好爸爸有交代不然要倒楣了」。