打造一個屬於自己的空間，是不少人夢寐以求的事情，不過日前就有網友不禁好奇，相較於日本有不少房屋改造節目，且都會講述家庭背景故事作為主軸，「為啥台灣都沒有房屋改造的節目？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後關鍵。

原PO今（27日）在PTT「八卦板」PO文指出，經常看見日本節目上的房屋改造，都會先講述一段家庭的背景故事做為改造房屋的主軸，也會拍攝改造前，房屋動線不良或是亂七八糟的樣子，接著聘請設計大師和職人專家進行房屋改造，改造完成之後，委託者感動得痛哭流涕的畫面也十分吸睛，讓他不禁好奇「台灣建商這麼有錢，怎麼不弄類似的節目？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言點出關鍵「台灣連戶房太多，沒辦法全部打掉重蓋，頂多重新裝潢而已，這沒啥好看的」、「只能裝潢有甚麼好看的」、「技術不太一樣，要拍也很難像日本這樣馬上很多集吧，他們基本上都是木造結構再加工，台灣很少有木造」、「都水泥房子怎麼改造」、「中南部應該可以搞整個獨棟設計來蓋的，只搞內裝的話很膩」、「水泥改造有限，而且很少獨棟的」。

另外也有人提到，「報價直接檔人財路等等出事你負責嗎」、「價格太透明」、「報價出來沒人付得起直接不用拍」、「拍這種片很耗時間金錢，台灣沒這條件」、「根本不是木造問題，類似節目也拍一堆鋼骨水泥，跟拍一兩年才播一兩小時，台灣沒人想花這種傻錢」、「因為台灣裝潢法規蠻嚴的，很多巧思比如夾層、開放式空間都會碰到法規，你可能違反夾層法規或是必須拆防火門」。