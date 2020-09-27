有些狗狗非常聰明，只要稍微教牠一下，甚至只是觀察，就可以模仿人們的行為。最近，大陸一隻神犬就趁著主人睡覺的時候，打開冰箱偷吃冰淇淋，吃完後還不忘把垃圾丟進垃圾桶裡，事後主人查看監視器畫面才得知事情經過，瞬間被自家愛犬的「犯案能力」給驚呆了。

狗狗趁主人睡覺 自己開冰箱吃冰淇淋(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，這隻狗狗名叫「莜莜（ㄧㄡ）」，這個月22日，牠趁著主人睡覺的時候，竟自己打開了冰箱，從裡面叼出一盒冰淇淋，之後還用嘴打開蓋子，開始快樂地吃了起來，吃完後，莜莜也不忘要「毀屍滅跡」，因為怕被主人發現，牠聰明地一腳踩著腳踏板讓垃圾桶蓋打開，一邊將嘴裡了空盒和蓋子丟進垃圾桶中。

只不過動作還是太慢了，被主人看見了牠「處理證據」的瞬間，大喊了一聲：「莜莜你在幹嘛？」，讓牠有些作賊心虛地回頭看向主人，但主人一開始並沒有覺得奇怪，還以為牠在幫忙做家事，之後看了監視器畫面才得知自家愛犬這神奇的「犯案過程」，讓他止不住禁嘆：「怪不得天天帶牠跑步，都減不下來牠的水桶腰」。

網友們看到影片後也都覺得非常驚奇，「總有一天這隻狗會學會怎麼關監視器的」、「什麼時候送他去上學？別耽誤它上清華」、「關上冰箱門還拿小爪爪按一按確認一下關好了沒，真是成精了」、「快別耽誤孩子，早點送去大學吧！」、「那麼熟練一看就知道不是第一次作案」、「我可以作證牠就是我的大學同學」、「工讀生別躲了！」。