現代人生活忙碌，泡麵不僅料理方便快速又美味，受到不少外食族喜愛。不過日前就有網友認為，即便不壓著蓋子，泡麵也能泡熟，不禁好奇「為什麼泡麵一定要拿個東西壓著？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，台灣人吃碗裝泡麵，下意識就會拿個書之類的東西壓著，但他認為「不壓也不會怎樣吧？就算完全掀起來不蓋，過幾分鐘泡麵也還是很燙，麵還是可以泡開…」不禁好奇問道，「為什麼一定要壓東西啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言打趣笑說「不然買書要幹嘛」、「書就是要拿來壓泡麵的，不然要幹嘛」、「裡面小精靈會跑掉」、「太香會影響他人」、「用生物課本蓋著，特別好吃」。

不過也有老饕點出關鍵主因，「比較快泡開」、「沒蓋住熱氣會跑掉， 泡不爛」、「泡得快，想慢慢等，加冷水也能泡！」、「悶燒比較香啊！第一天吃泡麵喔」、「這就像為何燉煮東西幹嘛蓋蓋子？不蓋蓋子也能煮得好一樣」、「不蓋緊熱氣散得快，麵是會熟，但熱度降更多，就沒那麼好吃了」。