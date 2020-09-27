不少父母應該都聽說過「胎內記憶」或「胎前記憶」這樣的名詞，但對於孩子們是否真的擁有這些記憶卻總是懷有疑惑。最近，有女網友就分享自己曾詢問過大兒子「胎內記憶」的事情，沒想到他的回答竟神準預言了下一胎孩子的性別，讓她覺得超神奇！

這名女網友在《爆怨公社》中發文，生完了2個兒子之後，身邊有很多人都鼓勵她再生一個女生，但第三胎卻還是兒子，沒想到那些人仍要她繼續拚拚看，讓PO主忍不住抱怨：「哇靠那些人都沒在想，如果又是兒子怎辦啊」。

此外，她也透露自己在懷第三胎初期時，曾有問過大兒子關於「胎內記憶」的事情，大兒子說自己是從上面來的，那裡有很多的小朋友在排隊，PO主好奇詢問：「排你後面的是誰」，他回答是弟弟，而且弟弟的後面還是弟弟，PO主又問他後面都沒有妹妹嗎？大兒子也老實回答「全部都是弟弟」，結果第三胎生下來後，果然還是兒子，讓她感到非常驚訝。

貼文曝光後，引起網友們熱議，大家也都覺得很神奇，「妳的隊伍一定在左邊～」、「兒子都跟你說這麼明白了」、「如果再來第四個兒子…那老大的話，就印證後面都排弟弟啦」、「全部都是弟弟哈哈，好可愛，有『弟弟們』排隊的畫面」、「大哥的情報感覺很可靠」。

更有媽媽分享自己家孩子的「胎內記憶」或「胎前記憶」，「我女兒說肚子裡面黑黑的，她跟姐姐在打架」、「女兒3歲時有問她為什麼來我家？她說看到我覺得很好很喜歡就來了，然後又看到我一直哭，她想保護我但是看我哭她也想哭」、「我女兒才剛會說話時，有一次我問她：妳在媽媽肚子裡都在做什麼，她回：我在游泳～在回答這個問題前，她沒接觸過游泳，也不知道什麼是游泳」。