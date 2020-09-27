當機車儀表板上的機油更換指示燈亮起時，就代表你的機油需要更換了，否則容易縮肛，過去就曾有網友透露，會將自行更換的廢棄機油拿去回收換錢，但近日卻有苦主透露，遭到車行老闆拒絕，讓他不知該如何是好，也好奇機車族都如何處理廢棄機油？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，自己的機油都是自行更換，因為常去回收廢棄機油的車行沒營業，他就拿去別間車行回收順便換齒輪油，沒想到卻被車行老闆拒絕，對方還大吐苦水，說他們都要自費請人來回收機油，「現在廠商也叫不動，你們都自己換就要自己想辦法」，讓他相當錯愕，於是只好上網向網友請益，「還有哪邊可以回收廢機油的？中油加油站也不收…」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你不給他賺錢他幹嘛幫你收廢油」、「倒垃圾的時候給資源回收車就好，他們會收」、「環保局資源回收車會收但要用罐子裝好」、「中油那邊你直接跟他說，機油跟你們買的，他就會收了」、「去環保局網頁查廢潤滑油免費回收點，一堆車行有合作」、「留著輪滑一些家電像是電扇會用到」、「還沒見過中油不收的，加盟不收就拿去直營」。

不過也有網友好奇「現在機車行不收機油了喔？不是有錢嗎？」不解為何現在車行老闆又拒收了。對此，就有內行人出面解答，直言現在廢油回收價格下降，自然願意處理的人也不多，「現在廢油沒有人願意來抽～機車行其實很頭痛」、「最近油價比較低，等油價高就會笑臉迎著你的廢油了」、「現在賣不了多少錢，所以才不像以前那樣歡迎你倒」。