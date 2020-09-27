結婚是人生大事，舉凡拍婚紗到宴客，絲毫馬虎不得，不過日前就有一名準新娘好奇「為何結婚幾乎都選白紗？」貼文一出就有專業的新娘秘書直指2大關鍵主因。

原PO日前在PTT「GetMarry板」以「一定會選白紗嗎？」為題，PO文透露，截至目前為止挑到喜歡的都是晚禮服類型，唯獨沒想到中意的白紗，期間還頻頻被友人和婚禮秘書關切「怎麼沒有挑一套白紗？放大照或宴客照幾乎都會放白紗…」讓她不禁好奇問道「大家會在意婚紗照沒有白紗嗎？怕之後後悔沒有選」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我對白紗很無感，覺得沒差一票」、「自己喜歡就好」、「自己最重要喔！我原本宴客想選金紗，但後來發現膚色不搭，整個人會被禮服吃掉，所以還是選了白紗」、「自己喜歡就好，因為只有你會記得」、「不管是白紗或禮服，選擇喜歡且適合自己的才是唯一解答」、「傳統上還是會選一套白紗」。

不過也有新娘秘書透露箇中原由，直言婚紗多數都是白紗，關鍵在於「拍照好看」和「身分地位的象徵」。

事實上，在早期的黑白照或是深褐色照片中，身穿白紗確實比較好看；加上清潔衣服的費用昂貴，白色很容易弄髒，因此穿上白紗，就代表經濟條件足夠負擔清潔費用，擁有一定的身分地位。再者，白色除了象徵財富，也代表著純潔和純真。