白飯是大多數台灣甚至是亞洲人的主食，幾乎每天都會至少吃到一次，但有時候不小心煮太多米了，沒有辦法一次吃完，這時我們應該如何保存這些剩飯呢？有很多人可能都會選擇將它冷藏，但最近有日本專家卻出面反駁這種作法，傳授了另外一種「美味密技」。

根據日媒報導，日本農會組織「JA全農」在本月16日時於官方推特發文，下達了「禁止冷藏白飯禁令」，要民眾別再冷藏吃不完的白飯，因為這樣做會讓白飯變質，所以必須改用保鮮膜包起來後進行冷凍，這樣的方法絕對更加美味好吃。

事實上，米飯有8成的成分為澱粉，剛煮出來會相當Q彈可口，但如果冷藏後再加熱來吃，口感就會和原先的相差非常多，這背後的原理最主要就是因為「澱粉老化」；根據《味博士的研究所》的文章指出，澱粉在攝氏-8到+8度之間老化會加劇，而冷藏的溫度正好就介於這個區塊，所以再加熱後才會變得比較乾硬、口感不佳。

但冷凍的溫度一般都會低於攝氏-18度，可以更好地保留住米飯的美味，而且專家也提醒要將米飯以鋪平的方式包在保鮮膜當中，而不是球狀，這樣在重新加熱時才不會有受熱不均勻的狀況發生。