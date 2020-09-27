隨著人類過度開發，地球暖化的問題刻不容緩，現如今，因為塑膠製品的濫用，又爆發一波波隱憂，包括台灣在內，不少國家近年來陸續響應限塑。一名英國攝影師，日前就在挪威目擊一對北極熊寶寶搶食塑膠袋的心碎畫面，讓他十分震驚。

在 Instagram 查看這則貼文 Jens Wikström（@wikstrom_photography）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 31 日 上午 9:14 張貼

瑞典北極探險隊負責人詹斯（Jens Wikstroksm）數月前在挪威斯瓦巴群島（Svalbard），看見一隻北極熊媽媽帶著兩隻寶寶在雪地裡嬉戲，突然北極熊寶寶挖出一個黑色塑膠袋，並且玩性大起，抓著塑膠袋相互拉扯，不久就撕成碎片，沒想到其中一隻北極熊寶寶竟然將塑膠袋碎片當作點心一樣吃下肚，讓站在30公尺遠的他看得膽顫心驚。

在 Instagram 查看這則貼文 Jens Wikström（@wikstrom_photography）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 上午 10:22 張貼

詹斯表示，塑膠汙染早已不是秘密，但是當它們最終進入動物的肚子裡，終將造成不可忽視的生態浩劫，他呼籲人們隨手丟棄塑膠袋和菸蒂之前要三思，「因為你不會知道它最終落在何處。」

值得注意的是，「塑膠微粒正在影響魚和海豹的食物鏈，一旦塑膠逐漸成為北極熊的食物吃下肚，母熊的奶水也會受到影響」。