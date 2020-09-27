獅子的吼叫聲相當威風且具有震懾力，只要一聽見很難不會心生畏懼。不過在英國倫敦的動物園，竟有遊客調皮和公獅展開一場「獅吼爭霸戰」，一來一往的逗趣互動逗得旁邊其他遊客都忍不住哈哈大笑，最終公獅似乎有些疲倦，乾脆躺倒在地上，主動放棄「參賽權」。

獅子和遊客進行獅吼比賽(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

這段影片最近在網路上流傳，從畫面中可以看見，一隻公獅趴在木製的懸空平台上休息，牠先是對著前方吼叫了一聲，旁邊的小孩子看見牠霸氣的吼叫，也跟著模仿，高亢的叫聲迴盪在整個場館內，公獅聽見後也不甘示弱地再吼了一聲。

接下來一名男士突然「加入戰局」，用低沉的嗓音模仿著獅子的叫聲，公獅聽見新的挑戰者的聲音，也輕鬆地吼叫了一聲對戰，一人一獅就開始了這樣來回對吼的「攻防爭霸戰」，隨著比賽的持續進行，速度跟著越來越快，吼叫聲也變得越來越短促，不久後公獅似乎是有些累了，原本霸氣的聲音變得像在喘氣一般，最終牠停止了這場比賽，選擇倒地休息。

旁邊的遊客們目擊這精彩的一幕都紛紛大笑，網友們也在看見影片後忍不住笑了出來，「哈哈哈這該死的勝負欲」、「怎麼最後變狗叫了」、「好好的一個獅子，讓你們給整成狗了」、「獅子：有種你進來，看我不咬死你」、「哈哈哈看把獅子累的」、「不愧是大橘～」。