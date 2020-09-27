我們都應該好好珍惜和身邊摯愛的親朋好友相處的時間。日前，大陸山東一名女子舉行婚禮，家人們都在忙進忙出準備相關事宜，而那名女子則陪伴著爺爺坐在院子的角落看著大家，突然，爺爺冒出了2個問句，讓不少網友聽到後都忍不住落下眼淚。

新娘牽著爺爺的手陪他坐在院子裡(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，這名山東威海的女子在日前舉辦了婚禮，當時新娘的家人們都在家裡忙進忙出，攝影師則在旁邊記錄著這一切，於院子的角落，新娘陪伴著爺爺坐在椅子上看著大家，全程新娘都緊握著爺爺的手，可以看出爺孫倆的感情相當深厚。

觀察了一陣子後，爺爺好奇地將頭轉向孫女，詢問：「這是在幹什麼？」，孫女回他今天要結婚，爺爺又再問了：「誰結婚？」，孫女也笑著回答：「我結婚」，爺爺聽到後瞬間露出了靦腆的笑容，旁邊的親人看見這一幕也全都笑了出來。

影片曝光後，爺孫溫馨的互動感動了不少網友，大家也都紅了眼眶，直言想起了自己的長輩，頓時備感難過，「我也好想讓我外公看到未來的我結婚，可是他連我長大都沒能看到」、「我結婚的時候，和爺爺奶奶一起拍照，爺爺用力抓住我的手仿佛給我力量那種，瞬間就淚崩」、「我爺爺也沒有看到我結婚，想他」、「爺爺連我大學畢業都沒等到，總是在某個時候，想起來他已經走了，越長大越明白，告別總是要來的，或早或晚」、「笑著笑著就哭了，我家的老人都不在了，今年父親也突然離開了，好在父親牽著我的手把我嫁出去了，否則有太多太多的遺憾了」。