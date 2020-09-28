本書為短篇小說，由在電視台任職的書中主人翁陳鎧，以金山豆的名稱因緣際會踏入靈異與鬼怪新聞採訪的工作日常紀錄。書內描述了許多受訪者真實案例，也讓金山豆從對鬼的不熟悉、害怕，到逐漸了解、熟悉鬼，甚至見識到「鬼警合作」與很多比鬼還更可怕的事...宛如台灣聊齋民間版。內文用詼諧有趣的文筆，與平白直述的口吻，讓你在被每個故事嚇得皮皮剉之際，又會被作者的嘴賤和幽默逗得會心一笑，讓你邊抖邊欲罷不能的看完這本記者奇遇記。

此書如同作者的一句話：鬼在人間流浪，有時候只是求一炷香，千萬不要覺得鬼恐怖，因為比鬼恐怖的是人心；千萬不要以為你已經很了解鬼，因為這本書會讓你全然改觀。

【精彩書摘】

各行各業都有潛規則，如同一條無形的線，牽連人與人之間的關係，記者這行當然也有，甚至牽動到你看不見的世界。

有一次在一場飯局，我遇上一位酒醉的前輩，他的當年勇聽得我很煩，當我起身假裝去別桌敬酒時，他說起之前地方報社一位叫花生的記者，觸犯禁忌的撞鬼故事，因此我又坐了下來，聽聽這位前輩說他當年和花生的故事……

花生喔，是我當時的同事，我先進公司半年他才進來。他長得很大隻，大到連五官都被撐大，鼻子大、嘴巴大、眼珠大，有時他睜眼看人，還真像廣澤尊王那樣，撐大的眼白中間點上一顆黑眼珠，挺嚇人的。不過個性傻裡傻氣，又因為喜歡邊吃花生邊打稿，所以大家都叫他花生。

花生人不錯，就敗在說話不經大腦，曾經在某一位老藝人的記者會上，直接問隔壁同業：「這人紅嗎？沒聽過？」那位老藝人的經紀人，就站在斜對面看著花生。

從娛樂線轉到社會線，他還是一樣白目。某天早上有一位剛結束夜班騎車回家的女生，不幸被砂石車的內輪差輾斃，整顆腦袋像西瓜掉在地上炸開一樣。

當年警方提供照片才不像現在有什麼LINE群組，可以直接傳打好馬賽克的現場照那麼方便，都是一張張洗出來真真實實的現場照片，其中一張是女生死前的學生照，花生回到報社後一直跟我說：「這女的長得實在漂亮，美到我都忘了她被輾爆的狀況……」

我要他閉嘴去把稿子打一打，他自討沒趣從抽屜拿出一包吃到一半的花生，邊嚼邊敲鍵盤，一直到花生交了女友，才沒再提起這位女死者。

但交了女友後的花生反而變得更怪，有一次一位夜班同事去上廁所，開了燈，廁所一亮嚇了一跳！因為花生就站在沒開燈的廁所裡，一動也不動的背向門口，同事叫了他幾聲都沒反應，原本想排的尿嚇到回流膀胱！

除此之外，有一次我去防火巷抽菸，剛好聽到花生在跟女友聊天，基於八卦的心態，我沒推開逃生門，而是張著耳朵聽聽他們在說些什麼。這時門後傳來花生女友的聲音，看來不是講電話，而是直接跑來公司找花生，我隱隱約約聽到兩個人似乎在吵架，不過吵些什麼聽不清楚，只聽到花生一直安撫女友，但女友的火卻一點都沒被澆熄。

突然間不知道為什麼安靜了下來，於是我貼得更近去聽，卻聽到花生女友冷冷的說：「安全門後有人在偷聽！」

我嚇得退後一步，是門縫的影子露餡嗎？低頭一看，不可能啊！我站的樓梯間沒開燈，黑到不行哪來的影子？下一秒，安全門被拉開了，花生站在防火巷，睜大眼睛冷冷的看著我，當下的第一個直覺是：「他不是花生……」

我也不知道為什麼，眼前這個人明明就是花生，但眼神一看卻不像花生。他什麼話都沒說只是死死盯著我，我打個圓場開話：「唉唷嚇死了，啊抽菸也不找喔。」

隨後我把頭探出去往防火巷看，想瞄瞄花生女友長怎樣？結果，防火巷一個人影都沒有！女友先走了嗎？怎麼走那麼快！此時花生開口說話：「我就在這，你別找了。」那是，花生女友的聲音……

我忘記怎麼跑回辦公室，只記得緊張到直接在辦公室點根菸壓壓驚，同事志明過來拍我一下：「第一天來上班喔！抽菸去防火巷啦！」

聽到「防火巷」三個字，好不容易退掉的雞皮疙瘩又爬了回來。我菸沒熄，夾著菸，抓著志明，拉到外面把花生的事情說一遍。志明拍拍我的肩膀：「我也覺得他最近有點怪，我來處理。」說完回到辦公室，花生已經坐在座位上打稿，看到我竟然像什麼事都沒發生，還跟我閒聊起來。

志明是我們報社的開台元老，老歸老卻不倚老賣老。幾天後他找我們一起去見位朋友，說未來採訪或許可以聯絡，花生一上車就在後座睡死，我沒開口問但大概猜出來要幹嘛。

車子開到一處舊社區，志明把車頭插在路邊就叫我跟花生下車，我們跟著他到了一間宮廟，花生整個狀況外還在問什麼採訪？結果剛睡醒的他一進去又昏昏欲睡，志明很自然的坐在一旁的沙發上，廟公則是打了招呼後，就過去看花生並拍了拍他，再走去神桌畫一道符，拿到祖師爺面前唸咒，隨後化在一碗水裡給花生喝，整個過程像在演默劇。

花生迷迷糊糊的接過來喝了一口，突然眼睛睜大露出清楚的黑眼珠，正要吐出時廟公一掌摀住他的嘴。

「吞下去，吞下去！」

此時默劇變武打劇，花生極力掙扎，志明從沙發上站起來緊緊抓住花生，我繼續在一旁當觀眾，不知道該做什麼。花生瞪著廟公，那口符水硬從廟公的指縫滲出，廟公嘆了口氣甩一甩溼答答的手，彼此間呈現一個僵持不下的狀態。

就當花生又要睡回去時，廟公一手掐住他的臉頰並往後一推，花生成了鵝要被灌食的姿勢，兩手還用力一夾，更像一隻鵝了！隨後符水從高而下灌進口中，我以為會像電視劇演的一樣，花生會痛到在地上打滾，像火燒一樣身體冒出白煙，口中飄出一縷青煙變成一隻女鬼，惡狠狠的瞪著廟公才飄走。結果什麼都沒有，花生只是躺在地上又睡著了。

廟公跑去跟祖師爺請示，過程時不時走到被符水灌醉的花生旁邊比劃，最後才走到我跟志明面前坐下來泡茶。

「他被一個女鬼纏上不走。」

「怎麼會被纏上？」

「這你要問他從哪遇到的，真夭壽……」

廟公開了幾道符，不是給花生是給我們的，說就算給花生也只是暫時隔開女鬼，沒多久女鬼還是會再纏上來。更糟糕的是，廟公看花生似乎也沒打算離開那個女鬼，可能花生自己也喜歡對方吧？我跟志明一聽，身體微微向後。

等花生醒來，我們正在吃廟公煮的大滷麵，邀花生一起來吃，邊吃邊把所有事情說一遍。整個過程花生不停的吃大滷麵，除了點頭也沒多說什麼，等我們問到這女鬼從哪來時，他還是一直低頭吃大滷麵，除了點頭也沒多說什麼。回去的路上花生沒有再昏睡，只是靜靜的看著窗外一道道拉長的紅色車燈。

沒多久花生離職了，說回雲林老家幫忙賣鴨肉飯。

那段期間我跟花生約過幾次，每次約每次他都沒空，久了也就沒再聯絡。直到幾年前我到北港採訪一間工廠老闆，剛好想到花生也在附近，打了電話再試試看，這次他終於有空了。

我的車開到他開的鴨肉店，遠遠就看到花生站在店門口切鴨肉，他還是他，這麼多年外貌依舊沒變，他請我吃了超澎湃的鴨肉大餐，邊吃邊說起他回老家沒多久就結婚了，我客套的問怎麼不發個帖子？他尷尬的笑：「冥婚啦！」原來他娶了當初纏上他的女鬼。

花生原本想說回老家看能不能躲過女鬼，沒想到女鬼一路跟到北港。我問女鬼從哪來？這次他鬆口說女鬼就是當初車禍意外死亡的女子。雖然有猜到，但真的親耳聽到還是難以置信。他又笑了一下說：「我當時跑這條新聞時在現場亂說話，被現在的老婆聽到，它就躺在我前面啊，後來因為這句話才纏上我。」

花生說一開始被纏上，就只是女鬼一直在夢中出現，而且夢境像是連續劇，每天都銜接昨天的夢境繼續。一開始以為是春夢很爽，沒意識到會這麼嚴重，我說你這就是好色，花生說他是！後來有高人建議，反正花生單身，這身矬樣也交不到女友，乾脆把它娶一娶好了。

感覺花生避開很多事情不說，不知道是不是他老婆就坐在我們兩人之間，只是我看不到而已。而他口中的高人想必就是志明吧，不過娶了鬼妻之後人生就不一樣了，先是把家裡的負債還清，接下來開了兩家鴨肉飯，現在有車、有房、有妻比我還成功，原來剛剛停在門口的賓士車是花生的。

吃完鴨肉，花生帶我到二樓泡茶吃花生，我還是忍不住問他，你當時到底說了什麼？怎麼被女鬼給纏上？

花生笑了一下回答：「這麼正死了太可惜，娶來當老婆多好。」

後記

社會記者很常跑命案現場，每一起死亡意外在還沒招魂前，魂魄都是在現場徘徊的，即便屍體搬走了也一樣。如果這時在死者面前七嘴八舌是會被它聽到的，想想有天你出車禍倒在地上，先別假設掛掉，只是躺著等救護車，然後一堆人圍著你說：「好蠢喔，闖紅燈被垃圾車撞，你看他右腿還斷在那邊，天啊！超噁的。」

你會不會不爽？你會不會記住說你閒話的人？

至於故事中提到的「冥婚」，這個習俗可以追溯到周代，當初是指已故的男女結為夫妻，跟我們現在聽到，撿紅包就會有人從草叢跳出來喊「恭喜恭喜」不太一樣。然而像花生只因為說了一句話就被纏上到冥婚，其實一開始我聽也覺得扯，但把時間軸拉高來看，或許早在前世花生跟死者就有因果或是姻緣關聯，延續到這場交通意外相遇，兩人因此結定終生。說起來很浪漫，但過程實在不怎麼浪漫。

至於為何冥婚都是女生居多？這就要提到傳統思維的延續。還沒結婚就過世的女子，她只能用小紅布袋書寫「閨女○○之靈位」，等到適婚年齡再為她尋找夫家或佛寺永遠供奉，以免變成孤魂野鬼，也就是說找個好歸宿，但真的會這樣做的也不多，所以為什麼常常聽到的鬼故事都是女鬼，一部分也是因為這個原因。

除了丟紅包還有一招是「買一送一」，娶一個老婆，但她的妹妹或姐姐可能已經過世，所以一併出嫁，兩姐妹共用一個老公。不要笑！我知道你在想什麼。

至於為什麼沒聽過男生要冥婚的，民俗專家楊登嵙老師就說到，那是因為男生死後會列入祖先牌位裡給後人參拜，但女生就沒有。也因此為了讓女生死後有人拜，冥婚就是一種處理的方式，不過郭定陸老師就說，過去有處理過「男生要求冥婚」的案例，結果是一隻色鬼在那邊胡搞瞎搞。

說了這麼多冥婚的管道都只是冰山一角，還有很多是我所不知道的。想說的其實是即便到了科學普及的現在，冥婚還是很常發生，只是因為觀感或家人希望低調所以沒有發帖子、拍婚紗、PO臉書罷了。但也不要過分害怕冥婚，因為好好的供奉「鬼妻」，它多半都是會保佑一家大小的。

好比我媽買菜時從三姑六婆那邊聽來，菜市場一攤賣豬肉的老闆，除了現在的太太還娶了一位鬼妻，至於怎麼娶來的老闆沒多說，但那攤豬肉生意就是特別好，賣到老闆在台北買了兩間房子在出租。

我分享這些故事，是希望大家「不要在一些場合亂說話」，就連想都別想，至於冥婚這件事情也不用過分害怕，但也不是要你一天到晚在路上撿紅包，我之前不是說過了，撿到的紅包不見得是冥婚喔！

(本文摘自《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》/遊讀世界出版)

【作者簡介】

關於我

1987年的夏天出生於台北。是記者、是作者、是爸爸、是老公。

台北體院畢業，跳離體育圈跑去當房產廣告業務，莫名轉進電視台當社會記者，現

在則是陰陽線專題記者，整個職業生涯沒一個邏輯可言，就連寫一本鬼故事，其實

自己卻很怕鬼。

之前公司主管知道我想當作家，於是幫我取「錯別字」的筆名，感謝他，以後再也

不用因為修錯別字感到頭痛。

這張照片是某夜寫稿到一半，女兒鬧睡爆哭，所以我背出去散步哄睡自拍的。雖然

鬼很可怕，但女兒不睡跟老婆生氣更可怕。