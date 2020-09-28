本書為短篇小說，由在電視台任職的書中主人翁陳鎧，以金山豆的名稱因緣際會踏入靈異與鬼怪新聞採訪的工作日常紀錄。書內描述了許多受訪者真實案例，也讓金山豆從對鬼的不熟悉、害怕，到逐漸了解、熟悉鬼，甚至見識到「鬼警合作」與很多比鬼還更可怕的事...宛如台灣聊齋民間版。內文用詼諧有趣的文筆，與平白直述的口吻，讓你在被每個故事嚇得皮皮剉之際，又會被作者的嘴賤和幽默逗得會心一笑，讓你邊抖邊欲罷不能的看完這本記者奇遇記。

此書如同作者的一句話：鬼在人間流浪，有時候只是求一炷香，千萬不要覺得鬼恐怖，因為比鬼恐怖的是人心；千萬不要以為你已經很了解鬼，因為這本書會讓你全然改觀。

【精彩書摘】

小時候在電視上，很常看到一位老刑警坐在昏暗的燈光下，慢慢說著當年一些陷入膠著的命案，經由死者托夢提供線索來抓到凶手，堪稱「警冥」合作。

不過，你是不是覺得，現在很少看到這樣的節目或新聞，似乎這樣的合作模式越來越少了？要說是科學辦案能力更加精進，台灣警察的素質整體提升，絕對不為過。但是，除此之外還有更大的原因是警方不想讓人們覺得：「辦案是靠求神問鬼才偵破的」。

的確啦，有時候媒體太專注詭異神秘的橋段，一不小心就忽略警方辛苦的過程，偏偏詭異橋段才是收視率的養分，是最讓我和觀眾興奮的地方。一條專題拍下來，搞得好像警察都拿筊杯去廟裡，邊擲邊問誰是凶手，笑筊的就把名字劃掉，聖筊的就抓來質問，然後就破案了。

所以現在警方不太會在鏡頭前大談這些靈異現象，比較著重在科學辦案，不過不談不表示「警冥」合作消失，科學歸科學，不能抹煞其重要性。但我必須很認真很正經的跟你說，至今有些案子的破案過程，仍是科學無法解釋。

有次我到台南南化採訪「竹林火焰白骨命案」的專題新聞，會找到這起命案要歸功於智慧手機的興趣導向模式，因為太常輸入「命案」、「凶殺」、「鬼故事」、「傳說」等關鍵字，變得很多時候手機自動會跳出這些訊息。不過有時也會跳出「熱褲」、「長腿」、「大奶妹」之類的，我對這些一點興趣都沒有，真是莫名其妙。

那是發生在二〇一八年八月的事情，當時一位筍農大清早出去工作，那天他突然想走別的路線挖竹筍，於是到了台南南化玉山里往關山里的產業道路旁，光看這一長串的地名就知道這裡很偏僻。結果筍農竹筍沒挖到，卻挖到一顆骷髏頭。

白骨顏色亮白，後腦勺有鈍器重擊過的痕跡，讓員警起了疑心。（圖／遊讀世界提供）

他嚇到跑去報警，當時承辦員警是吳姓偵查隊長，聽完筍農的敘述，吳隊長覺得可能是年代久遠的古墓被土石沖刷後遺骨露出土面，過去也曾發生過。而且他們這裡民風純樸、人民可愛，不太可能有什麼凶殺命案，結果吳隊長一到現場看到白骨的顏色，就被賞了一巴掌。

「骷顱頭的顏色不是土黃色，而是新鮮白，表示死沒多久，而且……後腦勺有疑似被鈍器重擊過的痕跡。」

大白天突颳風雨，蒐證過程受阻。（圖／遊讀世界提供）

電話拿起來馬上叫人，沒多久鑑識組及相關單位的車一輛接著一輛來，一整片竹林幾十位員警，地毯式把四散的白骨逐一拼湊起來。沒想到組裝到一半突然風雲變色，原先頭頂的大太陽害怕的拉起烏雲遮臉，大風大雨躁動整個竹林，讓蒐證過程變得很不順利，這時吳隊長對著空蕩蕩的竹林大喊：「別這樣，我們是來幫你的，請你也幫幫我們，不要讓我們難做事。」

結果，太陽真的又出來了！

當下我聽吳隊長描述這段鬼哭神嚎的情節，心想當我第一天幹記者？講的這麼誇張！但就在審視一百多張以時間序排列的現場照片時，換我被照片打了一巴掌，照片的背景還真的是晴天轉陰天，其中有一張是警方的雨傘被風吹到差點抓不住。

天氣劇變，彷彿是亡靈激動的哀號；隊長喊話，成了冷靜亡靈最好的安慰。這是第一個靈異現象。

隨後警方開始偵辦這起案件，但只有一顆不會說話的骷髏頭是要怎麼辦？於是他們從「失蹤人口」調查起，但也不能保證死者就是該轄區的失蹤人口，這彷彿是宇宙中撈針般困難，因此隊上的士氣變得低迷。此時吳隊長想到隊上有在拜「國姓爺鄭成功」，立刻跑去上香一拜。

吳隊長把三柱清香握在指尖，極其慎重的說：「國姓爺！延平郡王！鄭成功老大！現在隊上遇到一個棘手的案子，請幫幫忙，我看這案子真的辦不好，如果到時耽誤到幫你祝壽，也請你多多包涵。」

三柱香插上去，吳隊長回到座位繼續審視文件，在一份又一份的失蹤人口資料中，一位巡佐把一份名單遞給了吳隊長，接過手的瞬間，一個電擊「啪」的一聲，兩個大男人之間的大手竟產生了火花，兩人迅速把手縮了回去，留下那張緩緩落地的紙。

吳隊長張大雙眼，心裡納悶地盯著巡佐想：「X！你敢電我！」但同時直覺國姓爺來幫忙了，就是這位失蹤人口了！

撿起來一看，一位四十多歲的王姓女子，外籍配偶，牙齒有特殊的銀色假牙，馬上對照白骨嘴裡就有好幾顆「銀色假牙」。吳隊長精神一振，但不能確定白骨就是王姓女子，於是找了當初的承辦員警，不過因為時間晚了，所以留到第二天再聯絡。

求助鄭成功，下屬電長官，意外找到疑似死者身分。這是第二個靈異現象。

當天晚上吳隊長忙到十二點才去洗澡，洗到一半，警局浴室大門被推開，應該是其他同仁也來洗澡，隊長抹著沐浴乳叫了一聲：「誰啊？」對方沒回他，繼續走到他旁邊的盥洗間。吳隊長又叫的更大聲：「誰啊啊啊啊——」人就在隔壁，一樣不回話。吳隊長沖完泡沫，火大的探頭出來看誰這麼沒禮貌，卻發現隔壁的盥洗間根本沒人，整個大浴室只有他一個人！「我想那個死者來找我了。」當時在辦公室，隊長小小聲地跟我說這句話。

「隊長盥洗亡靈窺，呼喊身份嬌羞噤。」這是第三個靈異現象。

第二天一早，吳隊長馬上聯絡承辦員警，問到失蹤人口王姓女子有位陳姓丈夫跟女兒住在高雄茄萣，於是吳隊長帶人下高雄詢問，順便想取女兒的DNA做比對。一開始這位陳姓丈夫很訝異，竟然有具白骨跟失蹤的老婆這麼相似，但隔沒多久他的神情便顯得有些難過。

全部人都在詢問難過的丈夫，有沒有更多老婆生前的訊息？只有吳隊長直覺不對勁，怎麼丈夫像早知道老婆死了，沒半點質疑就哭了起來？不解留在心底，辦案繼續進行，隨後女兒的DNA跟白骨的DNA一比對，確定白骨就是王姓失蹤女子，一條明確的方向就在眼前，大夥覺得不久就可以破案了，沒想到更快就破案，因為女兒丟了一句震撼彈給檢察官。

「爸爸開車帶我們到竹林，外面下雨，爸爸跟媽媽下車吵架，爸爸拿棒子敲媽媽的頭就走了。」

吳隊長以涉有重嫌申請拘票將陳姓男子逮捕，沒幾下他就認了，原因是懷疑老婆紅杏出牆，夫妻長時間爭吵不斷，那天在車上想問個清楚，理智被怒火燒斷才動手殺人。

燒紙錢時，拍到焰中浮現一顆吶喊的骷顱頭。（圖／遊讀世界提供）

破案後，吳隊長帶著家屬到現場招魂，燒紙錢時拍到熊熊烈焰中有顆吶喊的骷顱頭，隨後又有一隻螽斯跳到香的上頭，待了一下竟往高溫的火焰方向跳過去。

而這起命案從發現到偵破只用了「十天的時間」，可說是非常快且非常順利。恰恰好趕在鄭成功誕辰，也就是中元普渡前破案，最後在整理命案報告時還發現，指揮整起案件的楊青垂分局長，恰巧與凶手「同年同月同日生」。

後面有幾個靈異現象，我就懶得算了。

這起案件有上新聞，有興趣的關鍵字打一打就查得到，甚至還有更多靈異事件，但吳隊長笑著揮揮手帶過。你說警方有沒有用心辦案？當然有！有沒有科學的辦案？當然有！但同時也不能抹滅神明與死者「無形的」在後面推了一把。

我老爸是一位幹了二十多年的老刑警，不過小時候我以為他是在路口交通指揮的，會穿著帥氣的制服出門上班。但後來發現為什麼爸爸每次都穿便服？為什麼沒在路口看過爸爸？於是我問老爸：「你到底有沒有在上班？」

我爸跟我說他是「便衣」，不是在指揮交通，是要抓殺人犯或刑案類的大壞蛋。後來我做了找鬼記者，發現很多老刑警破案都有鬼的幫忙，有天開車載我爸出門，我興奮地問：「爸，你有沒有遇過鬼來幫忙破案？」

他毫不遲疑地馬上回：「謀，肖仔（台語：沒有，笨蛋兒子）。」

老爸完全擰熄兒子對鬼的浪漫，但他也說隔壁小隊是有遇過。在我還沒出生的時候，台北出現一起棘手的情殺案件，一名女子遭人勒斃死在河堤，那個年代的監視器沒現在多，科學辦案也沒現在先進，死者身上沒有任何證件，案件很快陷入膠著。

直到有天晚上，承辦的小隊長夢到女死者，說「正氣橋下的南松山市場」這句關鍵字，小隊長是第一次被鬼托夢，醒來時也半信半疑，不過第二天巡邏還是繞去了南松山市場看看，下車走沒幾步路，一名男子看到警察轉身就跑，小隊長馬上衝去逮人，一逮到大吼一句：「人就是你掐死的對不對！」想說嚇嚇他，沒想到他就認了。

所以即便我老爸自己沒夢過死者，但他很相信冥冥中有另一個世界的幫忙，有時真的破不了案，去拜拜關公後也真的會順利很多，所以他跟我說：「偶是沒遇過鬼啦，但是偶相信鬼會幫倫，這是互相啊肖仔。」我爸台灣國語很嚴重。

所以陰陽兩界表面上互不相干，但私下持續著「警冥合作」，這是一種陰陽之間相互平衡的互利機制！

(本文摘自《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》/遊讀世界出版)

【作者簡介】

關於我

1987年的夏天出生於台北。是記者、是作者、是爸爸、是老公。

台北體院畢業，跳離體育圈跑去當房產廣告業務，莫名轉進電視台當社會記者，現

在則是陰陽線專題記者，整個職業生涯沒一個邏輯可言，就連寫一本鬼故事，其實

自己卻很怕鬼。

之前公司主管知道我想當作家，於是幫我取「錯別字」的筆名，感謝他，以後再也

不用因為修錯別字感到頭痛。

這張照片是某夜寫稿到一半，女兒鬧睡爆哭，所以我背出去散步哄睡自拍的。雖然

鬼很可怕，但女兒不睡跟老婆生氣更可怕。