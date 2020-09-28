本書為短篇小說，由在電視台任職的書中主人翁陳鎧，以金山豆的名稱因緣際會踏入靈異與鬼怪新聞採訪的工作日常紀錄。書內描述了許多受訪者真實案例，也讓金山豆從對鬼的不熟悉、害怕，到逐漸了解、熟悉鬼，甚至見識到「鬼警合作」與很多比鬼還更可怕的事...宛如台灣聊齋民間版。內文用詼諧有趣的文筆，與平白直述的口吻，讓你在被每個故事嚇得皮皮剉之際，又會被作者的嘴賤和幽默逗得會心一笑，讓你邊抖邊欲罷不能的看完這本記者奇遇記。

此書如同作者的一句話：鬼在人間流浪，有時候只是求一炷香，千萬不要覺得鬼恐怖，因為比鬼恐怖的是人心；千萬不要以為你已經很了解鬼，因為這本書會讓你全然改觀。

【精彩書摘】

跑不同路線的記者，都會做同樣的一件事——「養線民」。

好比社會線的會想知道，哪間熱炒店昨晚有人開槍；娛樂線的會想知道，那對螢幕情侶到底分手沒；政治線的會想知道，黨政間的下一步棋怎麼走。記者有很多線索是仰賴線民的幫忙，我們陰陽記者當然也有，但不是「養小鬼」，別再把我妖魔化。

除了一些朋友會主動跟我說哪裡又鬧鬼之外，滑開臉書就會看到強大的線民團：晴明又跑去哪間廢墟找鬼；三龍又分享了冷門的民間傳說；小傑又求什麼樣不錯的佛牌。這些發文無形中變成「找鬼的方向」，坦白說除了人之外，我確實也曾經「跟鬼要過獨家」。

差不多在二〇一九年的五月吧，那時天氣已經很熱，我到彰化採訪一位法師，訪完之後換意欽哥請法師示意做法來拍攝新聞畫面，而我就到附近走走看看散散心，走著走著看見一座田間小廟，斑駁脫漆的外牆顯現出一定的年份，進去一看佈滿灰塵的神桌與數個蜘蛛網結在角落，香爐內插著一撮紅香腳。

小廟稍暗，我只好再走近一點，這才發現拜的神明非常特別，是三尊用紙做的神像，看不出是什麼神，有點像是古代的文人。中間那尊是一位穿著藍色衣服的女性，左右兩邊是留著一撮小鬍子，穿著灰色衣服的男性，三位都是拱手放在腹部，安安靜靜的坐在一個玻璃盒裡。

我是有看過用紙做的神像，但那是七月普渡的「大士爺」，這三尊明顯不是。此外會用紙做神像也偏傳統作法，以民俗的觀點，「紙」是最好入神的材質，所謂「一紙、二土、三木、四石、五金」的順序，但紙跟土的材質保存不易，最後普遍改用排名第三的木頭來雕刻。

我到附近問耆老，他們說這間廟是陰廟，從小拜到現在，至於由來不是很清楚。折返到廟裡貼近打量，越看越有意思，在神桌附近找到香和打火機，點了三柱清香拜了一下。

「眾神大家好，我是民國七十六年七月十四號出生的陳鎧，大部分的人都叫我金山豆。目前在電視台擔任專題記者，今天的採訪很順利，希望明天眾神可以保佑我順利度過一個難關。」要說有什麼難關，就要說起我明天得採訪的新聞——「彰化電梯母女消失案」。

這案件發生在二○○八年，是當地著名的都市傳說，有一天晚上，一對母女騎車來到彰化員林某棟大樓，媽媽把機車停在門口，帶著女兒坐上電梯直達頂樓，從監視器的畫面上可以看到她們走出電梯前，媽媽迅速脫掉自己跟女兒的外套、鞋子，才抱著女兒走出去，最後憑空消失在大樓之中。

你是不是覺得媽媽帶女兒來尋短？但我跟你說，在地派出所跟消防局當晚都沒接到跳樓案件，四周巷弄、空地通通沒找到遺體！

管理員調了整棟監視器，倒轉重新檢查一遍，只看到她們走進大樓、走出電梯，卻沒有任何「走出大樓」的畫面，加上那一區就屬這棟大樓最高，撇開母女倆是不是蜘蛛人跟外星人，一般人是不可能跳到另外一棟樓頂再跑掉的，但她們兩人確確實實消失在這棟大樓之中！

這則案件相當邪門，而且我還找到了關鍵的核心人物，但他不出面受訪！我千拜託萬拜託，解釋採訪是為了破除謠言還原真相，但他認為出面受訪就會影響大樓住戶，所以打死不出面，最後，我好不容易盧到他答應約在辦公室見面再討論。

如果說這條新聞是一盤「宮保雞丁」，那這位受訪者就是辣椒，沒有辣椒的宮保雞丁，這道菜就沒有了靈魂，這就是我說的難關！我把苦衷告訴陰廟的三位神明後，插了香摸摸口袋，投了六十元到桶子裡，剛好這時意欽哥也拍完，於是結束當天的採訪。

第二天我去辣椒受訪者的辦公室，結果被他同事請了出來，打給辣椒受訪者，他不接電話也不回LINE，狀況比我預期的還糟！我跟意欽哥到附近吃了彰化肉圓，邊吃邊看眼前電線杆上的麻雀，跳著跳著在接近我的時候飛走了，我喘了一口氣走到大樓附近拜訪鄰居，想說沒有辣椒至少搞點別的配料回公司。

我在附近閒晃找目標時，赫然看見有間店家門口的「門神春聯」，竟是昨天拜的那三尊神像！顏色、位置、大小一模一樣，左邊春聯兩尊，右邊春聯一尊，我心想這也太特別了吧！

看了左右無來車，我小跑步到對街，但跑過去一看，春聯卻變回普遍的門神樣貌！我非常肯定大白天不可能看錯，還摸了一下門聯確定不是電視牆。此時店裡的老闆突然開門問我在幹嘛？難不成大白天想偷春聯？

我趕緊介紹自己是記者，是來採訪那棟大樓的新聞。你絕對不會相信，這位大哥往我指去的大樓一看，竟然說他知道這起懸案，因為自己就住在大樓裡面，而且還是當年安裝大樓監視器的廠商，甚至當晚他回家坐電梯，就有看到母女脫掉的外套、鞋子丟在電梯裡！What the fuck！聽到這，我高潮了，哈哈！

大哥爽快答應訪問，還跟我說其實當年懸案有兩大盲點。首先監視設備沒有現在先進，每到晚上十二點，監視系統會把一天所拍到的影像整理儲存，這樣的過程會「停機五分鐘」，而這樣的時間足夠讓這對母女坐電梯下來並走出大樓，宛如隱形一般。

第二種可能，當初的樓梯間「沒有加裝監視器」。也就是說，母女兩人如果坐到頂樓，再走樓梯到地下室，出口有人用一台車接應，躲進車內開出大樓，這樣也就不會被拍到母女倆「走出」大樓的畫面。

這真的是獨家啊！雖然我對靈異現象充滿期待，總會不小心腦補是不是空間扭曲，但最終的破解方式反倒有種偵探解謎的快感，這道宮保雞丁沒了辣椒換成魔鬼椒，比預期的還要更勁辣。

辣完後冷靜下來，我認為那三位好兄弟肯定是故意現形，讓我找到獨家受訪者，很多老師都說，鬼不會一天到晚無聊現形嚇人，如果是故意現形給你看到，必然會有原因，這次事件過後我更相信這句話，也讓我想到小時候看到的黑影大叔。他的現形是有原因的嗎？因為他的現形我們家裝了鐵窗，而這件事情其實是有後續。

那時候，爸媽在我們家裝了鐵窗的第二年，台灣出了一個超級有名的通緝犯——陳進興，這名字對六、七年級生來說一點都不陌生，感到茫然的小弟弟、小妹妹們可以去Google一下「白曉燕命案」，就會知道這事在當時有多麼大條。

當時陳進興被全國警方通緝，而我爸爸是北市松山分局的小隊長，所以好幾個月幾乎沒回家睡覺，家裡還放了一張通緝海報在電視機旁邊，上面有高天民（另外一位通緝犯）和陳進興，懸賞金是一人一千萬！

有天晚上，我媽正在客廳看電視，忽然聽到防火巷有人在拉鐵窗的聲音。她躡手躡腳跑去看，因為防火巷有路燈，而我們家是黑漆漆的一片，所以我媽有看到拉鐵窗的就是陳進興，但陳進興沒看到我媽。

我媽說，陳進興就這樣不停的拉著我們家的鐵窗，還用手摸鐵窗四周找找有沒有開關，放棄之後再往下一家鐵窗試試，她放慢腳步去看通緝海報來確認長相，結果真的就是陳進興！她說她當時嚇到坐在地上，連去桌上打電話都沒力氣，好不容易打給我爸，我爸一聽卻說：「不可能啦！我們收到消息陳進興在○○○一帶，你不要肖想那一千萬想瘋了，快去睡覺。」我媽一個晚上不敢睡，守在窗戶邊等到天亮。

一陣子過後陳進興被逮捕了，追查之下發現他確實來我家附近躲過，就連被抓時穿的衣服，都跟我媽當初看到的一模一樣，如果通報成功，那麼我們家就有一千萬了，那陣子，我爸在家裡說話特別小聲。

你想想，如果沒有黑影大叔，我家不可能加鐵窗；如果鐵窗沒裝，依照陳進興後來幹的壞事推論，我現在應該不會在這裡練肖話，跟你說這些靈異鬼故事。

所以黑影大叔現形是有意義的！我深信！

至於它是誰？有的老師跟我說可能是地基主。而小時候看到的男廁阿姨、幼稚園阿兵哥或其他的鬼，可能就只是人家在那閒晃剛好被我看到，不是刻意現形要給我看。

有了這次經驗，每次到不同縣市鄉鎮採訪，看到陰廟、陽廟，尤其土地公廟，我都會進去燒個香打個招呼，口袋有零錢就投，我不求每次拜都可以要到一條獨家，但到人家地盤打聲招呼總是好事。

(本文摘自《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》/遊讀世界出版)

【作者簡介】

關於我

1987年的夏天出生於台北。是記者、是作者、是爸爸、是老公。

台北體院畢業，跳離體育圈跑去當房產廣告業務，莫名轉進電視台當社會記者，現

在則是陰陽線專題記者，整個職業生涯沒一個邏輯可言，就連寫一本鬼故事，其實

自己卻很怕鬼。

之前公司主管知道我想當作家，於是幫我取「錯別字」的筆名，感謝他，以後再也

不用因為修錯別字感到頭痛。

這張照片是某夜寫稿到一半，女兒鬧睡爆哭，所以我背出去散步哄睡自拍的。雖然

鬼很可怕，但女兒不睡跟老婆生氣更可怕。