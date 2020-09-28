到底是海豹還是貴賓狗？國外一名飼主養了一隻可愛的灰貴賓，特別的是，她總是喜歡將牠剪成圓滾滾「狗型海豹」，萌樣吸引不少粉絲追蹤，但在這可愛的造型背後竟藏有一段感人的故事。

在 Instagram 查看這則貼文 grooming🐾breeder🐩よりこころ（@yorikokoro）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 29 日 下午 7:48 張貼

日本飼主Yoriko Hamachiyo養了一隻名叫「小芝麻」（Gomasuke）的7歲灰貴賓，本身職業就是寵物美容師的她也會親自操刀幫愛犬打理美美造型。從她幫小芝麻開設的IG帳號可以看到，她幾乎都是幫牠剪成圓滾滾的蓬鬆毛髮造型，經常讓人誤以為是小綿羊或是小海豹。

在 Instagram 查看這則貼文 grooming🐾breeder🐩よりこころ（@yorikokoro）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 6 日 下午 6:04 張貼

但其實她會選擇這種造型的主要原因，是因為小芝麻一生下來就有脊椎側彎，明顯隆起的背部，曾被周遭的人無情恥笑或說出許多難聽的話。為了讓愛犬不再被人攻擊，她才會利用小芝麻蓬鬆的毛髮巧妙的掩飾身形。心血來潮幫小芝麻設立IG帳號後也瞬間爆紅，收穫不少粉絲，甚至連日本知名的寵物節目《天才！志村動物園》也曾訪問過牠！

在 Instagram 查看這則貼文 grooming🐾breeder🐩よりこころ（@yorikokoro）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 3 日 上午 6:58 張貼

小芝麻背後的故事曝光後讓不少網友為之動容，飼主Yoriko還幽默表示，雖然現在小芝麻不會被歧視了，但現在更大的煩惱是牠蓬鬆的毛髮超容易卡零食，有時候還會一邊走一邊掉，讓她超無奈。