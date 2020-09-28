日前一名媽媽在臉書發文求情，表示雲林一名陳姓員警因為急著替她命危幼兒開道，沒有通知長官就擅離職守遭記過處分。消息引起網友討論，有部分的人認為功大於過，紛紛留言替該員警抱不平。但其中一名網友就指出，都是因為過去發生過的悲劇才會增加規範，直言「很多規定就是前人用血來換」。

一名媽媽日前在爆料公社求情，表示今年7月中，夫妻倆帶著剛滿周歲的兒子從南投回娘家，沒想到兒子在國道3號上突然開始抽蓄、身體僵硬，只好向古坑分隊求助。當時在內的陳姓員警立刻替他們開道，短短10分鐘就抵達嘉義大林慈濟醫院。

沒想到陳姓員警事後卻因為擅離職守，遭長官記小過處分，讓該名媽媽心疼表示「擅自離開崗位著實犯了很嚴重的錯誤，但陳員警他當下的做法，我覺得需要嘉獎鼓勵，不然日後遇到了誰還敢出手相救呢？」

文章被分享到PTT上後掀起熱議，不少人認為「至少應該功過相抵吧」、「上級長官要體諒一下基層單位啦！」、「難道人命不值一個值班重要？」 不過有名網友也跳出來分析「記過不是應該的嗎？而且還記得好！不然以後歹徒不就知道如何搶警局的槍械了？一個鴿子去幫民眾開路，剩下一個留守，讓另外一個警察變成潛在危險。」

並舉例我們現在看到警察邏都是1人1車的規定，是因為1977年時，後埔派出所的呂進全員警和名同仁雙載機車巡邏時，遭2名逃亡軍人衝撞奪槍，成為植物人23年後才辭世。還有2001年花蓮三棧派出所的李建南員警在單獨執勤遭到兇嫌殺害奪槍等等事件。直言「很多規定就是前人用血來換來的，不要再說規定繁複，或是事情沒有防範了！」