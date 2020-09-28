野生動物就算經過專業飼育員馴養，還是有可能會發生失控的狀況。國外一間動物園的大猩猩在27日突然失控，不但衝破閘門還狂毆痛扁平常負責照顧牠的女飼育員，造成她手臂、頭部、胸部多處骨折，好在送醫後生命並無大礙。

.@SAMUR_PC traslada grave al Clínico a una cuidadora del Zoo de 46 años que ha sido atacada por un gorila. @policiademadrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente. pic.twitter.com/7fZmkvXSU5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 27, 2020

根據外媒報導，西班牙馬德里動物園（Zoo Aquarium de Madrid）一頭名叫馬拉博（Malabo）的29歲銀背大猩猩，在昨（27）日突然大暴走，衝破了3道閘門後將當時正在室內吃早餐的女飼育員痛打一頓，還將她2條手臂扯斷，造成她全身多處骨折和挫傷。

馬拉博直到注射了麻醉劑才逐漸安定下來，受傷的飼育員也火速被送至馬德里臨床醫院進行治療，目前已經脫離生命危險。據園方透露，拉博從小就由該名受傷的女飼育員照顧，平常也很習慣她的存在，實在不知道為什麼會突然失控，還需要釐清真正的原因。

據了解，馬拉博所屬的西部低地銀背大猩猩（The western lowland gorilla），是動物園最常見的大猩猩種類。成年的雄性猩猩站起來高達180公分，體重約200公斤，壽命一般可達50年，但近年來卻因為伊波拉病毒和人類及其他掠食者的獵捕而瀕臨滅絕。