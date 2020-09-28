台灣被稱為「美食王國」，夜市裡賣著許多好吃的道地小吃，吸引大批外國觀光客慕名前去，不過今年因為新冠肺炎疫情肆虐全球，外國遊客大幅度減少，很多夜市店家都撐不下去，不少老店因此走入歷史；有網友就對此感到好奇，詢問「為什麼台灣夜市一直在沒落？」。

這名網友在PTT上發文，不少夜市、商圈的指標性商家一直倒閉關店，人潮也不再像從前一樣熱鬧，像是東區商圈和師大夜市，就連士林夜市也驚傳開店22年的星巴克熄燈的消息，讓他無奈地說道：「看起來應該是不行了」，而他也好奇會造成台灣夜市沒落背後的原因，詢問網友們的意見，「是大家消費型態改變還是租金太高？」。

此文一出，立刻引起網友熱烈討論，不少人就點出了最主要的2個關鍵因素，分別為「攤販重複性高」，「東西都賣得一樣，沒啥特色」、「台灣夜市最大問題，從台北到屏東，賣的東西都一樣」、「全省各地的夜市都幾乎一樣，完全沒特色」、「很多變坑觀光客，不然就攤位一堆重複」。

以及「商品價格高」，「以前的夜市是『平民小吃』路線，現在價格一點也不平民」、「東西太貴了，還不如去店面吃」、「夜市就是要便宜啊！價位跟百貨公司一樣幹麼不去百貨公司？」、「租金太貴轉嫁消費者，惡性循環，消費者寧願去百貨公司」。