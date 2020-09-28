國外一名男子到森林裡打獵時，疑似因為整理獵物時的血腥味吸引到附近飢餓的灰熊（grizzly bear），讓他在毫無防備的狀態下慘遭攻擊，當場死亡。由於再過幾天就是該名男子的23歲生日，死訊傳出後讓親朋好友都相當悲痛。

根據外媒報導，美國俄亥俄州曼斯費爾德市（Mansfield）一名22歲的男子菲佛（Austin Pfeiffer），27日時和朋友一起到阿拉斯加州朗格的聖伊利亞斯國家公園暨保護區（Wrangell-St. Elias National Park & Preserve）打獵，享受原始的樂趣。

過程中菲佛獵到一頭駝鹿（moose），因為有些重量，他決定先用袋子將遺體包裹起來，明天早上再來運走。沒想到駝鹿屍身上濃烈的血腥味似乎吸引到附近一頭飢餓灰熊的注意，悄悄的來到他身旁，然後在菲佛沒有防備又手無寸鐵得情況下，突然進行攻擊，一直等到朋友趕到來開槍才成功趕走灰熊，但菲佛早已死亡。

菲佛的妻子（Ryleigh Pfeiffer）事後傷心的表示，當她接到丈夫死亡的通知電話時還一直以為是開玩笑，直到現在還是無法相信她的丈夫再也不會回家了。而當地警方則指出，灰熊攻擊人的案件十分罕見，目前他們也在追查該熊的下落，以免再有民眾被攻擊。