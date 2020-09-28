今（28）日是教師節，在人類的成長階段，除了父母之外，老師也是我們人生路上相當重要的啟蒙者，不過對於哺乳類動物來說，媽媽就是寶寶的啟蒙導師。大貓熊寶寶「圓寶」出生至今已經92天，也開始會觀察媽媽「圓圓」的行動，為之後學習生存技能做足預習功課！

不過圓寶目前還只能喝母奶 不能吃竹子(圖/臺北市立動物園提供)

圓寶觀摩媽媽圓圓吃竹子的模樣(圖/臺北市立動物園提供)

圓寶在第86天大時冒出了2顆牙齒，如今這下排的小犬齒也變得越發明顯，不過圓寶目前還是只能喝母奶，但每當圓圓在大口啃食著竹子和竹葉的時候，圓寶都會扭動著身體，看向媽媽的方向，觀摩牠享用竹子大餐的模樣。

水獺莎夏在媽媽的教導下已經成為游泳高手(圖/臺北市立動物園提供)

另外，和圓寶同期出生的歐亞水獺妹妹「莎夏」，至今已經2個多月大，一直都跟在媽媽的身邊學習生存技能，很快就學會了如何游泳，現在牠在水裡悠然自得的模樣，簡直和最初被迫學習游泳的模樣相差甚遠；而且在保育員的輔助之下，莎夏也開始轉以魚做為主食，還會跟著媽媽一起躲在樹叢中，享用保育員準備的魚大餐。

圓圓是圓寶生命中最重要的啟蒙導師(圖/臺北市立動物園提供)

媽媽在哺乳類動物的生命當中，真的是無可取代的重要啟蒙導師，圓寶和莎夏能夠這麼平穩健康地長大，也都要多虧了媽媽們的溫柔照顧和細心教導，帶領寶寶們探索世界、學習各式各樣生活技能，動物園也指出，相信圓寶和莎夏很快就可以和大家見面！