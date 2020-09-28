不少長輩在回覆訊息時，都會附上一張色彩鮮豔、字體極大的「長輩圖」，不過卻有不少年輕人都不太能接受這種美感。最近，有網友就參加了一場新北市衛生局舉辦的闖關抽獎活動，沒想到收到的贈品竟是用「長輩圖」製成的涼感毛巾，讓他超級傻眼。

這名網友在PTT上發文，提到自己昨（27）日到某眷村參觀，新北市衛生局剛好在那邊辦活動，可以闖關抽獎，PO主見狀也上前參與了遊戲，最後抽得一份「參加獎」，不過在打開禮物的瞬間，PO主卻直接傻眼了。

從他分享的照片可以看到，涼感毛巾上印製著大片荷花荷葉的風景照，上面還有鮮紅色的大字寫著「早安」、「放下手機，走出戶外」，外邊還有亮黃色的外框作為搭配，這經典的「長輩圖」樣式讓他非常崩潰，忍不住吐槽道：「這個熟悉的早安，難道設計的人是我阿嬤？」、「請問這就是公務人員的美學嗎？」。

文章曝光後，網友們也全都笑翻了，紛紛留言：「長輩很喜歡啊，每天都在傳」、「看起來就像是故意弄長輩圖」、「這本來就是要給老人的吧」、「耶誕節交換禮物有著落了！」、「你不懂幽默」、「我考慮帶去健身房用，看看能不能吸引到妹子」。

不過新北市衛生局也在官方臉書中發文回應，指出當天的活動要鼓勵大家關心家人，因此才會突發奇想，以長輩圖的方式來提醒家人們放下手機，遠離網路成癮，多走出戶外，而且這款涼感毛巾其實有兩面，另外一面則是較為年輕潮流的設計，「所有事情都是一體兩面，涼感巾，當然也不例外」，搞笑詼諧的語氣逗笑了不少網友。