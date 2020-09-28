每天手都會接觸到許多不同的東西，上面很可能沾滿了肉眼看不見的細菌，因此需要透過「洗手」來保持手部清潔，而使用肥皂或洗手乳也可以加強清潔效果。但有一名女網友使用了一款洗手乳1年的時間，手卻越來越乾燥，甚至裂開、流血，讓她氣得想換掉，沒想到仔細看了瓶子上的小字後才驚覺真相，頓時間晴天霹靂。

這名女網友在《爆怨公社》中發文，提到自己購買一款大瓶的洗手乳並使用已經有1年多的時間了，可是奇怪的是，自從開始用這款洗手乳後，她的手卻逐漸變得乾燥，食指的關節處還乾到爆開，偶爾會出現乾裂流血的狀況，就算擦護手霜也都沒有好轉。

這樣奇怪的現象讓PO主決定要換掉這款洗手乳，於是拿起瓶身想要檢查容量還剩多少，沒想到卻發現瓶身正面最下方有一行小字，寫著：「碗盤洗滌液」，她頓時間感到晴天霹靂，崩潰大喊：「洗碗精到底印什麼溫和護手，雙手不乾澀，手印那麼大要幹嘛啦」；不過PO主也透露，自從停用洗碗精後，手乾裂的狀況的確好轉許多。

此文一出，不少網友都忍不住笑了，但也很同情PO主的遭遇，「抱歉！我知道我不夠道德，但是我笑了」、「洗碗的不放碗盤照…放一雙手幹嘛啦」、「看起來真的很像洗手乳」、「這個我也誤認過，公司洗手台上突然有這一罐，洗了一個月才發現是洗碗精」、「下次使用前請看說明」、「那字其實也不小欸，可以洗一年多也挺厲害的」。