在學習的路上，我們經常會遭遇挫折，不過只要熬過這段艱難的時間，很可能就會成為某個領域的出色的佼佼者。近日，大陸一段3歲女童打乒乓球的影片在網路流傳，她一邊仰頭大哭一邊精準回球的模樣，讓網友們都相當驚嘆，更有人想起了日本桌球選手福原愛小時候的樣子，引起熱議。

女童竟能邊哭邊回球 讓網友們都相當驚嘆(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，大陸江蘇一名3歲女童正在進行乒乓球訓練，當時似乎遇到了什麼不順利的事情，女童崩潰地仰頭大哭著，一隻手還插著腰，但她卻沒停下拿著球拍的手的動作，仍持續地回擊著被教練打過來的乒乓球，每一下都相當神準，令人佩服不已。

這段影片是由女童的父親所拍攝，他也透露，學習乒乓球是女童自己願意的，但她畢竟也還是個孩子，若是累了、被罵了，總會有想要退縮的時候，而他身為父親，最主要就是必須引導孩子，並陪伴在她的身邊持續堅持。

福原愛小時候也曾在訓練時邊哭邊打球(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

影片曝光後很快就引起網友熱議，甚至有人聯想到了日本桌球選手福原愛小時候的模樣，「邊哭還能接到球，厲害了」、「生活再難也要繼續」、「真的可愛又心疼」、「讓我想起了福原愛也是這樣過，邊哭邊打」、「哭還打的那麼準，我不哭都打不到」。