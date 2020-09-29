博美狗雖然很小一隻，但生起氣來也不是好惹的。泰國有一名飼主，養了2隻博美狗，日前她在餵寵物時，故意挖起一碗飼料餅乾，之後卻只留下2顆，倒進愛犬的碗裡後，博美狗當下非常困惑，之後緩緩抬頭看著主人，下一秒暴氣甚至還翻倒狗碗，生氣模樣讓不少人笑翻。

女飼主@pao_family養了2隻博美狗，一隻是棕色的Pao，另一隻則是白色的Miu，經常在抖音(TikTok)平台上分享愛犬的生活日常，日前她在餵Pao吃餅乾時，先是挖起一整碗，斟酌許久後又將餅乾倒回盒子裡，沒想到最後只留下2顆，便倒進Pao的狗碗中。

而Pao原本吐著舌頭，開心的等著吃狗餅乾，豈料看到碗裡只有2顆，當下牠先愣了3秒，之後「慢動作式」抬起頭盯著主人看，彷彿在說「你是認真的嗎？」，見主人沒有再倒的打算，下秒氣的往前衝，甚至把狗碗也打翻了，主人將影片上抖音，並寫下「我覺得你需要減肥了」，超激動的模樣讓182萬人笑翻。

不少人回應「牠低頭慢慢看的樣子，戲劇化到讓我難以相信」、「博美的憤怒值慢慢累積，瞬間爆炸了」、「就算牠氣得怒追你，也不用害怕，反正牠也追不上你」、「博美：你在開玩笑嗎？」、「本汪不發威，你還真的把我當博美啊！」、「僅存的2顆餅乾也被打翻了」。