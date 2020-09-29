屏科大鳥類生態研究室、水雉生態教育園區以及綠寶田農場共同推出綠色保育標章友善耕作品牌「官田菱雉菱」，希望能創造更優質的生態環境，進而保育水雉鳥以及台南老鷹等珍稀生物。日前他們在粉絲專頁分享了一段影片，意外引起討論。

正在孵蛋的水雉爸爸突發狂猛啄蛋殼，但其實這是牠等不及的「特殊催生法」。(影片來源/FB/官田菱雉菱/如遭刪除請見諒)

「官田菱雉菱」日前在臉書粉絲專頁分享一段影片，可以看到一隻水雉爸爸正在菱角田裡的巢穴孵蛋，沒想到下秒竟突然發狂開始猛啄自己的蛋，甚至還啄破了一個小洞，但這其實是牠們另類的「催生行動」，是水雉爸爸等不及了，才決定直接將鳥寶寶叫醒「不要在裡面睡覺了呀！」

水雉因為在台灣棲息地多在菱角田間，又被稱為「菱角鳥」、「凌波仙子」，是少見履行一妻多夫制的鳥類。水雉一出生就會跟在爸爸旁邊學習吃蟲等維生技能，因此非常早熟，很快就可以自己到處趴趴走了。「官田菱雉菱」專頁也指出，水雉在過去20、30年一度只剩下50隻，近年來靠著許多人的努力，終於來到1700多隻。但由於菱角田的面積逐年下降，讓人對水雉的生存感到憂心。

這段影片曝光後掀起網友熱議，不少人紛紛留言「雉爸～你也太沒耐心了吧！」、「其奶爸好急！他不知道生出來之後才是最累的嗎？塞不回去了啦～」、「真的好可愛，大腳金古錐」、「其實是鳥爸爸是想吃蛋殼吧，叫孩子出來只是順便」。