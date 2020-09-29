台灣天氣逐漸轉涼，而澳洲則是漸漸變暖，昆蟲也隨著天氣變熱而出沒。澳洲一名女子，日前在自家泳池游泳時，發現水底竟黏著20塊黑污，仔細看才發現是有毒的鼠蛛(mouse spiders)，而牠們甚至能在水底生存24小時。

根據《每日郵報》報導，居住於達爾文（Darwin）的梅里特（Lauren Merritt），當時正在自家游泳池裡游泳，期間發現泳池底下竟有20隻黑蜘蛛，且是有毒的「鼠蛛」，嚇得她趕緊逃出泳池，而專家也表示，假若看到不速之客千萬要保持距離，儘管是在水下發現，牠們大多數還活著。

雪梨東部一間除蟲防治公司Pest2Kill的朱利安（Julian Bracewell）提到，9月至5月是蜘蛛最活躍的季節，而鼠蛛掉入泳池很常見，且牠們不會因碰到水而喪命，甚至還可以存活24小時，而牠具有致命的毒素，體長一般能長到35公釐左右，被咬到會有嚴重的疼痛感，甚至引發後續疾病。

而鼠蛛在天氣變暖後，會開始出沒尋找伴侶，主要分布於澳洲叢林茂密的地區，其外型與澳州漏斗網蜘蛛(Funnel Webs)相似，「雖然鼠蛛不像牠具有較強的攻擊性，但牠們有毒，因此必須小心處理，小孩子被咬到甚至會引發疾病，無論哪個年齡的人被咬到，都必須立即就醫」，而澳洲每年約有1千人因被蜘蛛咬傷而送醫，過去37年間，甚至有1人因被蜘蛛咬而死亡。