就算在人多或是熟悉的環境，出門在外還是要隨時注意小孩的安全！一名媽媽日前帶著小孩一起逛市場，在找口罩時突然發現孩子被一名陌生老翁牽走，衝上前制止後，老翁竟只露出一抹謎樣微笑就消失在人群中，讓媽媽嚇得直呼「想到都會發抖！」

一名媽媽近日在臉書社團「快樂媽咪孕兒經」發文，表示她和阿姨在27日上午帶著2個孩子到竹東市場逛逛，在入口處停下來想找口罩帶，只能暫時放開牽著孩子的手，但餘光隨時都有在注意孩子的動向。

這時孩子卻突然自己往市場的方向走去，嚇得她趕忙追過拉住孩子並質問「幹嘛自己走掉！」沒想到她仔細一看，發現孩子的另一隻手被一名陌生老翁抓著，讓她傻眼大罵「幹嘛亂抓別人小孩！！」同時把小孩搶回來。

不過阿公什麼都沒說「只是給我奸詐的謎之微笑！！！然後就快速走入人群，留下驚訝還沒回神的我們…」原PO事後回憶，當時周圍人很多，市場入口處還有警車，不知道這名老翁為何這麼大膽，而且因為他消失得太快也來不及拍照存證，但還是覺得要必須把這件事告訴大家。

最後原PO仍心有餘悸的說「平常我都很注意小孩安全還會發生這種事！如果那時我沒有馬上發現，孩子就有可能真的不見了！想到都會發抖！」最後也呼籲所有家長在外都要顧好自己的孩子，千萬不能鬆懈。